Leandro Mazzini Via Jereissati

Por Leandro Mazzini | 27 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Caciques do PSDB querem Tasso Jereissati (PSDB-CE) como vice da chapa da terceira via. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Caciques tucanos e coordenadores da pré-campanha de Simone Tebet (MS) costuram para vencer a ala do deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e emplacar o experiente senador e ex-governador Tasso Jereissati (PSDB-CE) na vice da chapa da terceira via. É o nome mais forte do partido, já que o ex-governador gaúcho Eduardo Leite está praticamente fora do páreo. Até a próxima semana, quando a Comissão Executiva Nacional do PSDB se reúne, dia 2, dirigentes dos dois partidos vão reforçar o convite para o senador, que permanece relutante.

Seara

Um dos motivos citados pelos entusiastas da chapa Tebet-Tasso é a afinidade e entrosamento dos senadores. Também mencionam o bom trânsito do tucano na seara empresarial.

Prestígio

O tucano também tem muito prestígio no Nordeste, onde caciques emedebistas boicotam a candidatura de Simone Tebet e já estão no palanque do ex-presidente Lula.

Caravana

O Conselho Nacional da Amazônia está parado. O motivo? É comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), que está muito atarefado na pré-campanha ao Senado pelo Rio Grande do Sul. A última reunião do Conselho, que consta no site, foi realizada em 24 de agosto de 2021.

Vacinas

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promulgou a Lei 14.347, de 2022, que abre crédito extraordinário de R$ 6,41 bilhões para a compra de vacinas contra o Covid-19. A Lei é originária da Medida Provisória (MP)1.083/2021, aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Produção

Conforme o texto da Lei, R$ 3,6 bilhões serão destinados para a produção e o fornecimento de 120 milhões de doses de vacina pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os R$ 2,81 bilhões restantes vão para o Fundo Nacional de Saúde (FNS), para a compra de doses de fornecedores privados.

Selfies

Depois das selfies sorridentes com Elon Musk, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, terá de ir à Câmara se explicar sobre o contrato firmado entre o governo brasileiro e a empresa do bilionário. Os deputados exigem que os termos da parceria sejam publicizados e submetidos ao controle da administração pública.

Nise x Olavo

Concomitante ao veto à inscrição da psiquiatra Nise da Silveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, bolsonaristas tentam aprovar projeto (PL 90/2022) para conceder a mesma honraria ao “guru” Olavo de Carvalho. “Um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros”, diz o contraditório texto da proposta que aguarda indicação de relator na Comissão de Cultura, presidida pela petista Rosa Neide (MT).

Mapa

O Brasil precisará qualificar 9,6 milhões de trabalhadores em ocupações industriais até 2025, com investimento em formação continuada e inicial. É o que aponta o Mapa do Trabalho do Observatório Nacional da Indústria. No Amapá, em Alagoas e no Pará, a área com maior necessidade de formação é Construção; enquanto no Rio Grande do Norte é Têxtil e Vestuário; e no Distrito Federal, é Tecnologia da Informação.

Dependência

A agricultura brasileira depende de 85% de fertilizantes importados. No caso do potássio, a dependência do insumo de fora chega a 96%. Um quadro que vai se manter por muito tempo. O Plano Nacional de Fertilizantes, recém-apresentado pelo Governo Federal, prevê que a dependência diminua para 50% somente em 2050.

E-commerce

Dados da Neotrust, empresa que monitora o e-commerce brasileiro, apontam crescimento de 12,6% no 1º trimestre de 2022 no comércio online no Brasil, com faturamento de R$ 39,6 bilhões. O número de pedidos cresceu 14% em relação aos três primeiros meses do ano passado, com um total de 89,7 milhões de compras online.

Luto

É como se o Brasil inteiro estivesse naquele Fusca com Jesse Koz & Shurastey, mortos em acidente nos EUA. Sonhos, amizades, descobertas, liberdade, pé na estrada… eles sintetizavam um pouco de todos nós.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Leandro Mazzini