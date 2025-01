Futebol Arábia Saudita planeja oferta de R$ 1,85 bilhão para tirar Vinícius Jr. do Real Madrid

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Real Madrid não pretende vender brasileiro Vini Jr. (Foto: Reprodução)

O mercado saudita prepara uma oferta astronômica para tirar Vinicius Júnior do Real Madrid na próxima janela de transferências. A proposta envolveria mais de 300 milhões de euros (cerca de 1,85 bilhão de reais na cotação atual), com um salário de 1,3 bilhão de reais por cinco temporadas, o que daria cerca de 100 milhões de reais por mês. O valor da transação ultrapassaria o recorde do PSG, que pagou 222 milhões de euros da multa rescisória de Neymar no Barcelona. A informação é do jornal espanhol Diario AS.

O destino do atacante ainda não está claro. Com a saída de Neymar, o Al-Hilal surge como um dos principais interessados, já que não conta mais com nenhuma estrela internacional no elenco. Já o Real mantém a postura de não querer vendê-lo e se apega à multa rescisória de 1 bilhão de euros (cerca de 6 bilhões de reais na cotação atual) do jogador. Inclusive, pretende renovar o contrato dele, que termina em 2027, com uma bonificação salarial.

Por outro lado, a diretoria merengue ouvirá as condições da oferta caso Vinicius peça para deixar o clube, assim como foram os casos de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Até aqui, o brasileiro não dá sinais que pode deixar o futebol espanhol. A única certeza é que os sauditas farão investimentos pesados na próxima janela de transferências.

Resposta do técnico do Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, foi questionado novamente sobre a possibilidade do atacante Vinicius Junior deixar o clube espanhol e ir para a Arábia Saudita. Sua resposta foi franca.

“Eu entendo tudo, no futebol eu entendo tudo. Também entendi quando o Kroos quis se aposentar. E isso foram poucos que fizeram. Essas decisões são individuais. Mas já disse: eu o vejo feliz, com vontade de ficar aqui e ganhar títulos com o Real Madrid. Creio que escolherá a glória”, disse o treinador, nessa terça-feira.

Ancelotti também respondeu sobre o seu futuro no clube espanhol. Ele acredita que permanecerá no Real Madrid “o maior tempo possível”.

“Se acontecer algo estranho, pode ser que haja mudança, como acontece normalmente no futebol. Mas estamos bem, com confiança entre nós. Mas não olhamos para daqui a um ano, e sim em fazer uma boa temporada. Estamos bem, apesar das dificuldades, porque temos muitos desfalques”, comentou Ancelotti.

