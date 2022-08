Economia 23ª Feira Internacional da Construção apresenta as inovações do setor com expectativa de retomada econômica

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

A expectativa é receber mais de 32 mil visitantes até esta sexta, no Centro de Eventos da Fiergs. Foto: Divulgação/Construsul Foto: Divulgação/Construsul

De janeiro a junho de 2022, o setor da construção civil criou 6,5 mil postos com carteira assinada no Rio Grande do Sul, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência. O número é o maior em três anos e demonstra um cenário bem diferente do início da pandemia, quando o segmento fechou mais de quatro mil vagas no estado. Os empreendimentos em fase de finalização e o retorno de eventos presenciais têm contribuído para essa movimentação, como é o caso da 23ª Feira Internacional da Construção, a Construsul, que está acontecendo em Porto Alegre.

O evento é uma verdadeira vitrine das principais novidades da construção, como novas ferramentas, o aprimoramento do uso da energia e a aplicação de tecnologias, de impressoras 3D a automações e reconhecimento facial para o controle de acesso, por exemplo. As empresas participantes englobam os mais variados setores da construção, acabamentos e infraestrutura: argamassas, impermeabilizantes, ferragens, iluminação e elétrica, revestimentos, tintas, ferramentas manuais e elétricas, máquinas, entre outros. Ao todo, são mais de 300 expositores em 250 estandes espalhados por diversos pavilhões, no Centro de Eventos da Fiergs.

“Foram dois anos sem um espaço para a construção civil apresentar as suas inovações e seus novos produtos. E estamos vendo isso acontecer agora, em tempo real, na Construsul. As pessoas se reencontrando, construindo networking, fazendo negócios e girando a economia”, destaca Ricardo Richter, diretor de operações da feira.

A Construsul está aberta desde o dia 02 de agosto, com entrada gratuita, e a expectativa é receber mais de 32 mil visitantes até esta sexta-feira (05), às 21h.

