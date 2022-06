Mundo 390 mil postos de trabalho foram criados em maio nos Estados Unidos. Taxa de desemprego no país fica estável em 3,6%

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Número de desempregados foi estimado em 6 milhões – estável em relação ao mês anterior. (Foto: Reprodução)

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos superou as expectativas em maio, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 3,6%, sinais de um mercado de trabalho apertado que pode manter o pé do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) no freio para esfriar a demanda.

A economia norte-americana abriu 390 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (3) por meio do relatório Payroll.

Os dados de abril foram revisados para uma abertura de 436 mil empregos, em vez de 428 mil informados antes.

Economistas consultados pela Reuters projetavam criação de 325 mil postos de trabalho no mês passado. As estimativas variavam de 250 a 477 mil.

O resultado de maio representa um ritmo mais lento de contratação, já que o mercado de trabalho historicamente aquecido mostrou sinais de arrefecimento.

Já a taxa de desemprego está ligeiramente superior à de fevereiro de 2020, o menor valor registrado em 50 anos e antes da pandemia de covid.

Havia expectativa que a taxa caísse para 3,5%, mas mesmo assim ela se manteve em um nível considerado de pleno emprego por muitos economistas.

O relatório foi divulgado em um momento em que os temores de uma recessão estão aumentando, em parte porque o Fed está subindo as taxas de juros para tentar controlar a inflação. Taxas mais altas podem fazer com que as empresas recuem nos planos de expansão e investimento, incluindo contratações.

Os empregadores foram capazes de adicionar novas vagas, apesar da escassez de trabalhadores à procura de uma oportunidade. Há quase duas vagas para cada candidato, de acordo com uma outra pesquisa do Departamento do Trabalho.

Veja as taxas de desemprego entre os grandes grupos:

— Mulheres adultas: 3,4%

— Homens adultos: 3,4%

— Adolescentes: 10,4%

— Brancos: 3,2%

— Negros: 6,2%

— Asiáticos: 2,4%

— Hispânicos: 4,3%

Ganhos salariais

O relatório também mostrou sólidos ganhos salariais no mês passado, esboçando um quadro de uma economia que continua a se expandir, embora a um ritmo moderado.

O Fed está tentando reduzir a demanda por mão-de-obra para domar a inflação, sem elevar demais a taxa de desemprego. A postura monetária do banco central no combate à inflação e o aperto das condições financeiras que a acompanham deixaram os investidores temerosos sobre uma possível recessão no próximo ano.

Os economistas estão divididos sobre se a moderação no ritmo de crescimento do emprego se deve ao esfriamento da demanda por mão-de-obra ou à escassez de trabalhadores. Eles incitam os investidores a se concentrarem na taxa de desemprego e no crescimento salarial para avaliar o aperto do mercado de trabalho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo