Notas Capital 9º BPM da Brigada tem novo comandante

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Na manhã desta terça-feira, a BM (Brigada Militar) realizou a cerimônia de passagem de comando do 9º BPM (Batalhão de Polícia Militar), fundado em 1955 e que hoje se localiza na avenida Praia de Belas, em Porto Alegre. O novo titular do posto é o tenente-coronel Fernando Gralha Nunes, que deixou o 20º BPM para assumir a vaga do colega de patente Luciano Moritz Bueno.

