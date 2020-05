Notas Capital Campanha do Agasalho tem novo “drive-thru”

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Das 11h às 16h desta quarta-feira, a prefeitura de Porto Alegre promove mais uma edição do “drive-thru” semanal que permite a entrega de doações para a campanha do agasalho sem que o motorista precise descer do carro. O posto é montado na avenida Borges de Medeiros junto ao Largo Glênio Peres (Centro Histórico) e se repetirá pela última vez na próxima quarta-feira, 1º de julho.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital