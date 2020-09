Brasil A Amazon anuncia o maior centro de logística do Brasil com expansão do e-commerce após a adoção de medidas de isolamento social

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Nova unidade ajudará nos planos da empresa de atender mais clientes de entregas rápidas. (Foto: Reprodução/Amazon)

A Amazon anunciou nesta quinta-feira (3) a inauguração de seu quinto e maior centro logístico no Brasil, na esteira da expansão do comércio eletrônico com as medidas de isolamento social para conter a pandemia da covid-19.

Localizado em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo, o centro tem mais de 100 mil metros quadrados e, segundo a empresa, ajudará nos planos de atender mais clientes de entregas rápidas.

“A Amazon está animada em expandir nossas operações de logística na região de São Paulo, gerando empregos adicionais e aumentando nossa capacidade para lidar com o crescimento extraordinário que temos registrado no Brasil”, afirmou em nota Alex Szapiro, responsável pela Amazon no Brasil.

O centro é o quarto da Amazon na Grande São Paulo, além de outro em Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco, lançado em novembro de 2019 para atender a região Nordeste.

O movimento da gigante do comércio eletrônico americana, que diz oferecer no país cerca de 30 milhões de produtos, incluindo itens de pequenas e médias empresas, acontece simultaneamente aos esforços de empresas da cadeia para ampliarem suas estruturas de logística para dar conta do aumento da demanda do e-commerce.

Em agosto, a companhia de logística Sequoia, especializada em e-commerce, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e listagem na B3.

O Mercado Livre contratou 60 carretas e buscará outras 90 até o fim do ano para ajudar nas entregas de encomendas, enquanto busca dar vazão ao aumento expressivo das operações e depender menos de terceiros.

Em abril, a Via Varejo anunciou a compra da startup ASAPlog, especializada em soluções de logística e conexão de transportadoras em longas distâncias.

Mulher mais rica do mundo

Recentemente, Jeff Bezos, dono da Amazon, que já é o homem mais rico do mundo, se tornou a primeira pessoa na história a ter uma fortuna de mais de US$ 200 bilhões. Agora, é sua ex-mulher, MacKenzie Scott, escritora e dedicada à filantropia, que ascende à posição de mulher mais rica do planeta, com US$ 68 bilhões.

Segundo o índice de bilionários da Bloomberg, MacKenzie ultrapassou a fortuna da herdeira da gigante de cosméticos L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, de US$ 66,8 bilhões.

Na lista de todos os bilionários, ela ocupa agora a 12ª posição.

No divórcio de Bezos, no ano passado, MacKenzie recebeu 25% das ações do ex-marido na Amazon, o que equivale a uma participação de 4% na gigante do e-commerce, um valor nominal de mais de US$ 35 bilhões então. As ações da Amazon saltaram cerca de 28% nos últimos três meses e subiram mais de 90% até agora este ano, de acordo com dados da Refinitiv.

Ela já doou aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua fortuna para várias instituições, como universidades, projetos de igualdade racial e ambientais.

Bezos e McKenzie foram casados por 25 anos. Eles anunciaram a separação em janeiro de 2019, pouco antes de o tabloide National Enquirer revelar o suposto envolvimento secreto de Bezos com a ex-âncora de TV Lauren Sanchez. Na época, vazaram fotos íntimas de Bezos e textos picantes no celular.

MacKenzie Bezos é uma romancista cuja obra mais conhecida é “The Testing of Luther Albright”. Foi uma das primeiras funcionárias da Amazon e, em 2014, fundou a plataforma contra assédios ByStander Revolution.

O casal tem quatro filhos. Bezos e MacKenzie se conheceram quando ambos trabalhavam na empresa de investimentos de Nova York, D.E Shaw, muito antes de Jeff fundar a Amazon.

Segundo o Business Insider, foi ela que abordou Bezos primeiro e o convidou para almoçar. Ficaram noivos em três meses e se casaram seis meses depois.

Segundo a lenda, parte do plano estratégico da Amazon foi concebido em uma viagem de carro que o casal fez de Nova York a Seattle, nos EUA. Ele escrevia o projeto enquanto ela dirigia.

A separação do casal está no topo da lista dos divórcios mais caros da Wikipédia. Entre algumas das separações mais dispendiosas listadas, estão as de Rupert Murdoch e sua esposa Anna (US$ 5,7 bilhões); Bernie Ecclestone e Slavica (US$ 1,4 bilhão); Mel Gibson e Robyn (US$ 425 milhões); Harrison Ford e Melissa (US$ 118 milhões); e Steven Spielberg e Amy Irving (US$ 100 milhões).

