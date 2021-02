Esporte A capa de uma revista francesa colocou Lionel Messi com a camisa do Paris Saint-Germain

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Montagem é alusiva ao um dos possíveis destinos do craque argentino na próxima temporada. (Foto: Reprodução)

Com a manchete “A carta secreta do PSG”, a capa da mais recente edição da revista “France Football” exibe uma montagem na qual o jogador argentino Lionel Messi aparece vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, clube francês no qual atua o brasileiro Neymar. Trata-se de uma alusão a um dos possíveis destinos do craque do Barcelona, já que o seu contrato com o time espanhol termina nesta temporada.

O periódico chegou às bancas e sites nesta segunda-feira (8), em meio à semana anterior ao confronto entre as duas equipes pelas oitavas-de-final da Champions League.

Apesar disso, a imprensa espanhola afirma que os dirigentes do PSG não querem entrar na disputa pela aquisição do argentino neste período em que os times duelam por uma vaga nas quartas do torneio.

Messi já é um atleta livre para negociar sua transferência para outro clube. Segundo fontes ligadas ao Barcelona, porém, ele prefere esperar a eleição presidencial do clube (que será realizada no dia 7 de março), antes de tomar sua decisão no futuro. O ex-cartola Joan Laporta é um dos favoritos na disputa e já afirmou que pretende contar com o argentino na Catalunha.

Ainda assim, há muita pressão que vem da França, como as recentes declarações de Neymar dizendo que gostaria de atuar com o ex-companheiro no PSG e Di María, que afirmou que há “muitas possibilidades” de Messi jogar na Liga Francesa. Nos bastidores, dirigentes do Barcelona estão revoltados com esses movimentos e declarações públicas.

No fim de semana passado, Messi foi um dos protagonistas da vitória do Barcelona sobre o Real Betis, por 3 a 2, no Campeonato Espanhol. Borja Iglesias e Víctor Ruiz marcaram para os donos da casa, enquanto Messi, o próprio Víctor Ruiz (contra) e Trincão fizeram para a equipe catalã.

​O Barcelona volta a campo na quarta-feira, pela Copa do Rei, contra o Sevilla, mais uma vez na Andaluzia. O Betis, por sua vez, só entra em campo no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol, contra o Villarreal.

Neymar

Após marcar um gol e contribuir na vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0 sobre o Olympique de Marseille, o atacante Mbappé comentou sobre a proximidade da renovação contratual do colega Neymar com o clube francês. Ele foi todo elogios à permanência do brasileiro na equipe e falou sobre a importância do camisa 10:

“Todo mundo conhece a importância deste jogador, é uma boa notícia para a gente. Espero que possa escrever a história por muitos anos. O clube e ele se merecem.”

Além de Neymar, o PSG luta para ampliar o vínculo de Mbappé e afastar os rumores sobre uma possível saída para o Real Madrid ou Liverpool na próxima temporada. O brasileiro já expressou publicamente o desejo de seguir atuando ao lado da estrela francesa, mas o futuro do jogador segue em aberto.

