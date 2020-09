Mundo A demonstração do Playstation 5 será nesta quarta

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Design oficial do Playstation 5. (Foto: Reprodução/YouTube/PlayStation)

Pouco tempo após uma loja virtual japonesa supostamente ter revelado a data de lançamento do PlayStation 5 – programado para o final deste ano, a Sony anunciou em comunicado através de suas plataformas oficiais, um evento virtual para a demonstração de jogos do console.

Com 40 minutos de duração, a transmissão será ao vivo pelo Twitch e YouTube, às 17h (horário de Brasília), na próxima quarta-feira (16). Na ocasião a fabricante japonesa promete apresentar “atualizações sobre os títulos mais recentes do PlayStation Studios e dos nossos parceiros de desenvolvimento conhecidos mundialmente”.

Nem mesmo no teaser liberado pelo perfil oficial da empresa no Twitter há pistas sobre quais títulos serão esses, porém no comunicado oficial a Sony promete “mostrar um pouco mais dos jogos incríveis que serão lançados com o PS5 (e muito mais!)”. Lembrando que recentemente vazaram as supostas capas de jogos como “Sackboy: A Big Adventure”, “Gran Turismo 7” e “Demon’s Souls”, por exemplo.

Espera-se no evento de demonstração a Sony aproveite os holofotes para enfim revelar a data de lançamento e preços oficiais do console. De acordo com rumores recentes, a Sony estaria revendo preços do PlayStation 5 após anúncios da Microsoft e pode lançar o console a US$ 499 (R$ 2.650 em conversão direta) na versão sem o drive de disco, enquanto o modelo padrão pode custar até US$ 599 (em torno de R$ 3.180).

A Sony começou a vender a nova TV 8K XBR ZH8 no Brasil na semana passada. Com preço de R$ 31.578,94 – valor próximo ao de um carro popular, por exemplo – o televisor de 75 polegadas promete ser ideal para jogar com o PlayStation 5 (PS5). A TV já havia sido anunciada pela Sony em julho deste ano, e deve garantir boa qualidade de imagem ao rodar games em 4K a 120 fps ou até 8K a 60 fps. Já o console de nova geração é aguardado até o final de 2020, mas ainda não tem previsão de chegada ao Brasil.

Por meio da função “Bravia Game Mode”, a Sony promete diminuir a latência entre o jogo rodando no PS5 e a exibição na tela. Da mesma forma, é possível utilizar apenas um controle para ligar os dois dispositivos – algo que não é muito difícil mesmo em modelos de outras marcas.

A ficha técnica da TV inclui ainda 16 GB de armazenamento interno, que podem ser usados para instalar aplicativos a partir da Google Play Store, por exemplo. O televisor vem de fábrica com Android TV e Chromecast integrado, permitindo baixar os principais apps do mercado, como Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video e YouTube, assim como reproduzir os conteúdos do celular na tela grande.

O processamento de imagem da Smart TV é feito pelo chip X1 Ultimate, que de acordo com a fabricante, pode ajustar vídeo e áudio sem a interferência do usuário, utilizando apenas o sistema de inteligência artificial da Sony. Com o chip e recursos como Dolby Atmos, tanto imagem quanto som dos conteúdos são otimizados de acordo com a iluminação, o ambiente, e as diferentes cenas exibidas.

A Smart TV XBR ZH8 também possui um modo de ajuste automático para séries e filmes da Netflix – que inclusive recomenda de forma oficial os aparelhos com Android TV da marca. Dessa forma, o app deve abrir de forma mais rápida na TV, diminuindo o tempo entre ligar o dispositivo e começar a assistir filmes e séries pelo serviço.

