A ministra da Indústria e do Turismo espanhola, Reyes Maroto, disse nesta quinta-feira (4) que todas as restrições a cruzamentos nas fronteiras com França e Portugal serão suspensas a partir do dia 22 de junho.

Maroto disse aos repórteres que a Espanha provavelmente encerrará a quarentena de pessoas chegando por terra da França e de Portugal na mesma ocasião, mas acrescentou que isso ainda precisa ser aprovado.

A questão da reabertura das fronteiras é crucial na Europa, agora que os países atingidos duramente pela pandemia do novo coronavírus tentam reativar suas economias e voltam a permitir a liberdade de movimento gradualmente no Espaço Schengen, área normalmente sem divisas. Formado por Estados-membros da União Europeia (UE) e associados, o Espaço Schengen permite que cidadãos dos países signatários e turistas circulem livremente, sem a necessidade de apresentar documentos ou passaporte quando cruzam fronteiras.

Inicialmente, a Espanha havia dito que só começaria a suspender restrições nas fronteiras em 1º de julho, acrescentando, nos últimos dias, que em algumas isso poderia ocorrer mais cedo.

Reyes Maroto deu, nesta quinta, mais detalhes do plano, afirmando que o governo pensa em reabrir o turismo em certas regiões na segunda metade de junho, e a agência TUI deve levar 6 mil turistas alemães para visitar as Ilhas Baleares, nos arredores de Mallorca.

A França já afirmou que concorda que a Europa abra suas fronteiras internas a partir de 15 de junho.

Portugal fechou a fronteira oficialmente até essa data, mas o governo já havia dito que acredita que ela continuará fechada até o fim do mês por causa das restrições da própria Espanha – que agora serão revogadas mais cedo.

Lockdown

A Espanha, que adotou em 14 de março um dos confinamentos mais severos do mundo, fechou as fronteiras terrestres com França e Portugal em 17 de março.

Em 15 de maio, quando o país iniciava uma cautelosa flexibilização do confinamento e queria evitar a importação de novos contágios, limitou as entradas por via aérea e marítima, com a determinação de uma quarentena de 14 dias às pessoas procedentes do exterior que permanecerá em vigor até 1º de julho.

A medida foi criticada por alguns sócios europeus e pelo setor turístico espanhol, que representa 12% do PIB do país e teme problemas para concretizar reservas na temporada de verão.

“Há um debate, levando em consideração a melhora dos dados epidemiológicos da Espanha, para poder antecipar o fim da quarentena”, disse a ministra do Turismo, antes da retificação.

O primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez anunciou há duas semanas que a Espanha, um dos países mais afetados pela Covid-19, com mais de 27 mil mortos, se abrirá ao turismo estrangeiro em julho.

O governo, no entanto, permitirá a entrada de visitantes de algumas nacionalidades um pouco antes.

Um exemplo é o programa piloto aprovado entre o governo regional de Baleares e empresa germânica TUI para que 6 mil turistas alemães possam viajar para este arquipélago a partir da segunda metade de junho, explicou a ministra Reyes Maroto.