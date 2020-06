Rio Grande do Sul A Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, foi adiada para 2022

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Por unanimidade, a comissão Comunitária e o Conselho Consultivo da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha), decidiram adiar o evento para fevereiro de 2022, por causa da pandemia de coronavírus. A data será determinada até a Festa das Colheitas, prevista para o período de 5 a 28 de março, quando também deve ocorrer o evento de escolha da Rainha e Princesas

Até o início desta semana, a Festa da Uva estava agendada para acontecer entre os dias 12 e 28 de fevereiro de 2021, mas as incertezas econômicas e diretrizes de distanciamento social acabaram motivando a mudança na data. A presidente do evento, Sandra Randon, ressaltou que o atual cenário impossibilita o evento de escolha da rainha e princesa e outros itens da agenda que antecedem a Festa da Uva.

“Vivemos um momento em que a emoção está à flor da pele, e isso faz a gente repensar muitas coisas”, frisou. “Não tem como organizar um evento do porte da Festa da Uva diante do risco de enfraquecer a marca.” Ainda segundo ela, o concurso será muito importante para, a partir daí, iniciar um grande trabalho de divulgação:

“No ano que vem a Festa faz 90 anos, e além da Festa das Colheitas, minieventos devem ser realizados em conjunto com poder público, entidades e toda a comunidade para comemorar a data”. Sandra fez questão de agradecer aos representantes do Conselho. “Sairemos dessa pandemia fortalecidos e trabalharemos juntos para dar o destaque que a nossa Festa merece”, finalizou.

A Festa das Colheitas ocorreu em apenas um dos três finais de semana previstos. O evento foi suspenso dia 16 de março, atendendo a um Decreto da prefeitura de Caxias do Sul com um conjunto de medidas em razão da pandemia, mas teve uma grande aceitação na comunidade.

Formado por nomes do poder público e de entidades, o Conselho conta com representante da prefeitura, Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, reitoria da UCS (Universidade de Caxias do Sul), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul e outras entidades.

A entidade “contribui com a experiência interdisciplinar na elaboração das estratégias, na definição de ações que impactam nos resultados por meio de reuniões ordinárias”, ressalta a comissão organizadora do evento.

História

Realizada desde 1931 para celebrar o progresso da viticultura introduzida pelos imigrantes italianos, a Festa da Uva é a principal atração de Caxias do Sul e um dos eventos mais tradicionais do Rio Grande do Sul.

Durante 15 dias, entre fevereiro e março, a cidade se transforma: a metrópole adere a sua metade colonial e provinciana para homenagear suas raízes. A festa é preparada durante meses por uma comissão comunitária, que agrega voluntários de diferentes segmentos da sociedade.

As comemorações se estendem desde o parque de exposições para as ruas do município, onde acontecem os desfiles de carros alegóricos. A síntese da festa é o corso, com a encenação de 2.000 atores sobre o tema principal do evento, a vitória do homem e da mulher sobre o meio-ambiente.

(Marcello Campos)

