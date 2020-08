A inteligência artificial (IA) já invadiu a saúde, a moda, e até o futebol. Mas, há ideias ainda mais ousadas usando a tecnologia. O engenheiro e pesquisador quântico americano George Davila Durendal desenvolveu algoritmo capaz de escrever ‘textos bíblicos’. Mais especificamente, a ferramenta, apelidada de “AI Jesus” (sigla de inteligência artificial, em inglês), aprendeu a linguagem da Bíblia King James, uma versão inglesa das escrituras, para escrever textos inéditos no mesmo estilo.

“Esta inteligência artificial aprendeu a linguagem humana lendo a Bíblia e nada além da Bíblia. Ele absorveu cada palavra mais do que qualquer monge em todos os mosteiros que já existiram. Especificamente, é um modelo de processamento de linguagem natural que tenta replicar o estilo da Bíblia King James sem copiá-la inteiramente”, disse Durendal em publicação no seu blog.

Segundo o pesquisador, após ser treinada nas escrituras sagradas, a máquina foi desafiada a criar textos inéditos sobre três temas: “A praga”, “César” e “O fim dos tempos”. Dados os assuntos, o texto algoritmico de 30 mil palavras carregou aspectos da brutalidade do Velho Testamento.

A máquina, porém, ainda está longe de ascender aos paraíso da escrita robótica. O texto apresentou algumas falhas características de produções feitas por IA. Há, por exemplo, uma repetição excessiva da palavra que “Senhor”, que chega a aparecer em mais da metade das palavras em alguns trechos.

Aberto dos Estados Unidos

O US Open, principal campeonato de tênis do mundo, começa nesta segunda-feira em um momento pós-coronavírus. Os fãs não estarão nas arquibancadas, mas os jogadores e espectadores poderão ouvi-los: um sistema de inteligência artificial da IBM vai recriar os barulhos de uma grande torcida. Como todos os anos, o campeonato acontece no complexo Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York.

Centenas de horas de vídeos dos torneios passados foram processados através de duas tecnologias da empresa: o AI Highlights e o Watson. A primeira foi usada no US Open dos últimos anos para classificar o nível de empolgação e classificar as reações da multidão. A segunda é a famosa plataforma de IA da IBM usada por grandes empresas.

Juntas, essas ferramentas vão avaliar o nível de emoção de cada jogada e assim simular a reação do público, com os silêncios e ruídos acompanhando o vídeo em tempo real. “Um jogo do Nadal soa diferente de um jogo do Federer”, disse Kristi Kolski, diretora de esportes e entretenimento da IBM, em exclusividade a Tilt. “Nunca imaginávamos um torneio desta magnitude sem fãs presentes, que teríamos de desenvolver uma solução para isso. Mas já coletávamos dados de som das partidas há três anos”.

“Nos últimos anos, o Watson foi treinado para assistir tênis, para ouvir os barulhos da torcida, para ver os gestos dos jogadores. Todos esses dados e estatísticas, que eram usados para selecionar os momentos mais importantes de partidas simultâneas, agora foram ressignificados”, contou Kolski. A promessa da IBM é de um efeito natural e dinâmico de torcida, e não um som artificial e forçado como as recentes tentativas dos campeonatos de futebol, inclusive o Brasileirão.