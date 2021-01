“Infelizmente, não conseguem intimá-lo e a Justiça é lenta. Meu advogado está vendo o que fazer. Ainda não recebi nada. E pelo que gasta, isso é muito pouco para ele”, afirmou Priscilla Alves, ao jornal Extra.

Em 7 de dezembro do ano passado, dia em que o juiz responsável pelo processo acatou o pedido de pensão compensatória, a dificuldade de encontrar o craque já era citada pela Justiça.

Os oficiais tentaram localizar Ronaldinho em sua residência no Rio de Janeiro, mas sem sucesso. O ex-jogador estaria em um haras no Rio Grande do Sul.

Em casos como esse, o último recurso da Justiça é fazer a intimação por meio de citação no Diário Oficial.

Relacionamento longo

Ronaldinho e Priscila teriam se conhecido em 2013 e, entre idas e vindas, se relacionaram por seis anos. “Passamos períodos de calmaria, mas Ronaldo começou a aprontar demais. Eu ficava sabendo de tudo e tentava largar. Ele vinha atrás, eu voltava. Isso foi até 2017, quando ele me chamou para morar com ele. Eu não larguei meu emprego, mas fui com a esperança de um momento diferente. E foi assim, Um ano maravilhoso. Viajamos, curtimos, Ronaldo estava mais sossegado“, contou a mineira.

Após um acordo, ela chegou a viver em um trisal: morou na mesma casa com Ronaldinho e outra mulher, Beatriz Souza. O ex-jogador chegou a dar uma aliança a cada uma. Beatriz permanece com ele.

Vídeo

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho participou de um vídeo no canal do FC Barcelona do quadro “Decisões Impossíveis”. Durante o vídeo, o ex-meia foi perguntado sobre uma série de cenários e teve que escolher entre eles, como nunca mais jogar futebol ou nunca mais pular carnaval no Rio de Janeiro.

Prisão no Paraguai

No ano passado, Ronaldinho e o irmão Roberto de Assis Moreira ficaram 171 dias presos em Assunção, capital paraguaia, acusados de falsificação de passaportes. Em acordo com a Justiça local, os irmãos toparam pagar multa de 1 milhão de reais em troca da suspensão do processo.

Ao longo do período sob custódia, a maior preocupação da dupla, além dos familiares que ficaram no Brasil, era de que o episódio pudesse arranhar a imagem de Ronaldinho e inviabilizar sua carreira como garoto propaganda, encampada desde que pendurou as chuteiras.

Porém, a prisão parece não ter afetado seu status no mercado. Quatro meses após deixar a prisão, o craque já faturou mais de 5 milhões de reais em participações e campanhas publicitárias.