Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

O objetivo do projeto é melhorar a segurança de pouso e prevenir acidentes. (Foto: Reprodução)

“Evolução das capacidades integradas de aterragem segura e precisa” (SPLICE na sigla em inglês) é o nome de um projeto divulgado pela Nasa (a agência espacial norte-americana) num comunicado na última quinta-feira (17), cujo objetivo é melhorar a segurança de pouso e prevenir acidentes.

Visando tornar um futuro pouso na Lua e depois em Marte menos arriscados, a agência espacial norte-americana construiu um sistema totalmente novo, misturando um conjunto de sensores a laser, uma câmera, um computador de alta velocidade e alguns algoritmos sofisticados. E, o mais importante, sem a necessidade de um piloto humano.

De acordo com o gerente do projeto, Ron Sostaric: “O que estamos construindo é um sistema completo de descida e pouso que funcionará em futuras missões Artemis à Lua e pode ser adaptado para Marte. Nosso trabalho é colocar os componentes individuais juntos e garantir que funcione como um sistema funcional.”

Como funciona o SPLICE?

O SPLICE pretende garantir que as futuras espaçonaves consigam pousar numa grande variedade de locais, evitando pedregulhos e crateras. O sistema é capaz de identificar áreas-alvo seguras com apenas metade do tamanho de um campo de futebol americano (110m x 49m). Para se ter uma ideia da precisão dessas medidas, a área de pouso da Apollo 11 em 1968 era de 11×5… quilômetros!

O funcionamento do SPLICE tem início com uma varredura da superfície abaixo da nave com lasers. Depois de captado o estado do solo, o sistema faz uma comparação com um banco de dados de pontos de referência conhecidos, para descobrir exatamente onde a nave se encontra.

O processamento e a identificação do local exato se completa quando a nave está a cerca de quatro quilômetros acima da superfície-alvo, fornecendo uma orientação segura para o pouso. A agência espacial norte-americana espera que o SPLICE já possa ser utilizado pela primeira mulher a pousar na Lua em 2024, como parte do programa Artemis.

Alerta asteroide

A Nasa emitiu alerta sobre um novo asteroide, de tamanho mediano, que passará próximo à Terra nesta terça-feira, dia 22. Denominado oficialmente como “2020 RD5”, o objeto espacial pode ter quase 86 metros de diâmetro (tamanho estimado).

Pertencendo ao grupo “Apolo” e “potencialmente perigoso”, o 2020 RD5 passará em altíssima velocidade.

