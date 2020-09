Ciência Cientistas encontram planeta do tamanho da Terra que “se move como relógio”

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Apelidado de "Planeta Pi", o corpo celeste demora apenas 3,14 dias para dar uma volta completa em seu Sol. (Foto: Reprodução)

Astrônomos de diversos países anunciaram a descoberta de um planeta do tamanho da Terra e que gira ao redor de sua estrela a cada 3,14 dias. A equipe de cientistas é liderada pela Massachusetts Institute of Technologi (MIT), nos Estados Unidos.

A esfera, chamada de “Planeta Pi” em referência ao cálculo matemático que utiliza a letra grega “π” e cujo valor é 3,14, já chamava atenção dos pesquisadores desde 2017.

A princípio, não houve comentários a respeito do planeta até que, neste ano, os astrônomos confirmaram que se tratava de uma esfera como a Terra, que orbita uma estrela assim como nós orbitamos o Sol.

No entanto, ao passo que levamos 365 dias para dar um giro em torno da nossa estrela, o “Planeta Pi” leva somente 3,14 dias. Além disso, o Sol do mundo tem massa equivalente a um quinto do nosso.

“O planeta se move como um relógio”, declarou Prajwal Nitaula, o autor do estudo, publicado no Astronomical Journal. Apesar do Sol pequeno, a órbita de “Pi” é estreita, de modo que a esfera chega muito próxima da estrela.

Assim, de acordo com os pesquisadores, o K2-315b, como também é conhecido, pode não ser um bom candidato à vida, já que a temperatura na superfície pode chegar a 176°C.

No entanto, os astrônomos informaram que mais estudos serão realizados a respeito do planeta a fim de comprovar ou não qualquer possibilidade de vida.

Netuno ultraquente

Alguns exoplanetas (mundos que orbitam estrelas que não o Sol) semelhantes a Netuno, porém quentes, já foram encontrados antes, mas uma equipe de cientistas acaba de anunciar a descoberta de um Netuno “ultraquente”. Ou seja, é um gigante gasoso que orbita muito próximo de sua estrela anfitriã e, por isso, suas temperaturas são extremamente elevadas.

Os Netunos quentes normalmente orbitam suas estrelas a uma distância menor que uma unidade astronômica (a distância entre a Terra e o Sol, que é aproximadamente 150 milhões de km). Entretanto, a nova descoberta é ainda mais surpreendente. Este planeta, chamado LTT 9779b, está tão perto de sua estrela (conhecida como LTT 9779) que seu ano dura apenas 19 horas!

Com essa distância tão curta, o Netuno ultraquente recebe radiação estelar suficiente para elevar sua temperatura a mais de 1700 graus Celsius. Isso por si só já é bastante impressionante, mas essas características implicam em consequências tão interessantes quanto raras, considerando nosso conhecimento atual sobre exoplanetas. Por exemplo, este mundo é tão quente que elementos pesados ​​como o ferro podem ser ionizados na atmosfera e suas moléculas desassociadas.

