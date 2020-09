Ciência Reality show quer enviar vencedor para a Estação Espacial Internacional

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Ganhador deve viajar em foguete da SpaceX em 2023. (Foto: Reprodução)

A companhia norte-americana Space Hero pretende enviar um civil para a Estação Espacial Internacional (ISS) como parte da premiação de um reality show. A empresa já garantiu um assento em uma missão tripulada da SpaceX prevista para 2023, informa o site Deadline.

Dirigido pela produtora de entretenimento Propagate, o programa, também batizado de Space Hero, vai recrutar participantes de diversas partes do planeta com uma característica em comum: profunda paixão pela exploração do espaço.

Os selecionados passarão por um extenso treinamento e enfrentarão testes de forças física e psicológica para mostrar que apresentam qualidades essenciais a um astronauta. A proposta é que a competição seja transmitida em um episódio ao vivo ao redor do mundo e telespectadores de diferentes países possam votar no concorrente que desejam ver na ISS.

O reality show ainda vai retratar a viagem do grande vencedor a bordo da cápsula Crew Dragon da SpaceX, assim como a permanência na ISS ao lado de outros astronautas profissionais, por um período de até 10 dias. A Space Hero também discute com a Nasa uma possível parceria para promover iniciativas a bordo do laboratório espacial.

A companhia planeja a missão em conjunto com Axiom Space, que foi escolhida pela Nasa para construir o primeiro módulo privado comercial da ISS. De acordo com o Deadline, a startup norte-americana vai cuidar de todos os detalhes da missão dos astronautas do Space Hero, desde a programação da viagem, até o treinamento dos participantes e atividades burocráticas.

“O Space Hero é a nova fronteira para o setor de entretenimento, oferecendo a primeira experiência verdadeiramente fora do planeta. Nosso objetivo é reinventar a categoria de reality shows criando uma experiência multicanal que ofereça o maior prêmio possível, para o maior público possível”, afirmou Marty Pompadur, presidente da empresa Space Hero, ao Deadline.

“[O programa] é sobre abrir o espaço para todos – não apenas para os astronautas e bilionários”, completou.

Iniciativas anteriores

A proposta do reality show Space Hero não é inédita. No final dos anos 90, a empresa espacial privada Mircorp assinou um contrato com o produtor britânico Mark Burnett e a emissora de televisão NBC para promover um reality show bastante semelhante. O programa, batizado de Destination Mir (Destino: Mir, em tradução livre) propôs recrutar participantes norte-americanos para um período de treinamento na agência espacial Roscosmos, da Rússia. O prêmio seria uma viagem para estação espacial russa Mir, que operou entre 1986 e 2001.

A produção chegou a ser rebatizada para “Destination Space”, depois que a base espacial foi desativada. A iniciativa, no entanto, não completou a missão de enviar um civil para o espaço. Em 2014, a NBC ainda anunciou outro programa, chamado Space Race, em parceria com a Virgin Galactic. O projeto, porém, desandou após um acidente fatal durante os testes da nave espacial SpaceShipTwo.

