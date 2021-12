Vôlei A polêmica saída de Douglas Souza: Jogador da seleção brasileira rompeu de forma turbulenta com clube italiano alegando dificuldade de adaptação no país

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Na internet, Douglas já havia falado sobre estar enfrentando dificuldades de adaptação na Itália. (Foto: Reprodução)

A saída do ponteiro Douglas Souza do Tonno Callipo Volley, clube italiano de vôlei, segue dando o que falar. Desta vez, foi o diretor esportivo Ninni De Nicolo que deu detalhes sobre a saída do atleta. As declarações foram ao ar no 10° episódio do programa “After Hours, a SuperLega di Notte”. “Na quarta à tarde recebi uma ligação do empresário dele (Carlos Toaldo): ‘Olha, o menino decidiu que quer ir embora’”, relatou De Nicolo.

O diretor afirmou que se reuniu com Douglas, contratado no início da temporada, para entender a situação: “Eu expliquei pra ele qual é a nossa situação nesse momento, não estamos indo muito bem e sentindo falta de um jogador importante (Nishida, lesionado). ‘Olha, não parece correto que você decida sair neste momento e deixar o time assim’. Não tenho vergonha de falar, tanto que o Valerio (Baldovin) e outras testemunhas viram que implorei para que ele jogasse no sábado: ‘Me ajude, vamos jogar no sábado, então a partir do domingo veremos como fazer. Dê-me um tempo… se houver algum problema nós resolveremos’”.

Mas ele respondeu: “Não, eu quero ir embora”.

Ninni também aproveitou para esclarecer algumas coisas:

“Ele não cumprimentou ninguém, saiu do escritório e quando toda a equipe estava pronta para treinar, ele saiu, sem olhar para eles, pegou o que tinha para levar e foi embora. Nunca mais o vimos e não tínhamos mais esperanças nesse caso. O clube também tentou contatá-lo, mas ele não respondeu e saiu na manhã seguinte. Essa foi a situação, não havia aviso de nada, não tínhamos a menor suspeita de que ele iria sair, porque no final, posso dizer isso, ele sempre foi bastante profissional, nunca tinha dado problemas deste ponto de vista […] Essa é a realidade. Estou acostumado a falar a verdade e as coisas como elas são, não estou aqui para inventar nada”, comentou o dirigente.

Na internet, Douglas já havia falado sobre estar enfrentando dificuldades de adaptação na Itália. O brasileiro realizou apenas dez jogos oficiais pelo Vibo Valentia, com duas vitórias e oito derrotas. O time ocupa a penúltima colocação no Campeonato Italiano.

Na madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília), Douglas fez postagens avisando que estaria de volta ao país. “E veio aí o ‘comeback’ que eu tanto esperava”, postou em seu Twitter, com um emoji da bandeira do Brasil. No Instagram, o atleta apareceu em um aeroporto: “Começando a saga que eu tanto esperava”. Nas postagens seguintes, não mencionou a situação na Itália, mas prometeu voltar com as lives que faz nas redes.

Douglas estreou no clube italiano no dia 11 de outubro, e já havia feito dez partidas pela equipe. Por lá, tinha a companhia dos brasileiros Flávio e Maurício Borges. O jogador e o namorado, Gabriel Campos, vinham sofrendo com problemas de adaptação à cidade de Vibo Valentia, sede da equipe Tonno Callipo. As informações são do jornal O Globo.

