Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois homens transportando 41 quilos de cocaína no interior de um Siena na noite de terça-feira (20) na BR-116, em Pelotas. Eles são irmãos e deveriam estar em prisão domiciliar.

Durante ação de combate ao crime, agentes da PRF receberam informação do serviço de inteligência para abordarem um Siena, emplacado em Canoas. Durante a vistoria, foram localizados diversos tabletes de cocaína sobre o banco traseiro e em uma bolsa no assoalho do carona, totalizando 41 quilos.

O condutor, que tem 26 anos, e o seu irmão, de 22, informaram que estavam levando a droga de Porto Alegre para Pelotas, e que receberiam cinco mil reais pelo transporte. Eles foram presos e encaminhados com o carro e a cocaína à área judiciária local.

Uma tonelada de maconha

Em outro caso, a PRF apreendeu quatro carros e quase uma tonelada de maconha na madrugada de terça-feira (20). A ação iniciou na BR-468 em Palmeira das Missões. Três homens foram presos e outros conseguiram fugir, mas foram capturados posteriormente. Um policial ficou gravemente ferido na abordagem.

Os policiais receberam informações do serviço de inteligência da PRF sobre quatro veículos, uma Ranger, uma Amarok, uma S10 e um Voyage, que estariam sendo utilizados por uma organização criminosa.

Os agentes federais localizaram os quatro automóveis na BR-468. Durante a abordagem, os motoristas tentaram fugir. O Voyage colidiu na Amarok e a Ranger foi cercada e interceptada. O motorista do Voyage foi preso e os condutores das caminhonetes fugiram correndo.

O motorista da S10, por sua vez, conseguiu retornar e fugir em sentido contrário, atropelando um dos policiais. Logo à frente, o criminoso abandonou a caminhonete e também se escondeu no mato. O agente da PRF sofreu fraturas, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no hospital local, onde passou por cirurgia. Ele não corre risco de morte.

A Ranger estava carregada com quase uma tonelada de maconha. Posteriormente, a Polícia Rodoviária Federal prendeu os outros criminosos, oito ao todo. Os oito presos são paranaenses, todos com antecedentes policiais, com idades entre 29 e 41 anos. As investigações ficarão a cargo da Polícia Federal, que contará com o apoio do serviço de inteligência da PRF para identificar o restante da quadrilha. As informações são da PRF.



