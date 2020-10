Geral A Polícia Federal mira corrupção na Infraero com buscas em cinco Estados e no Distrito Federal

21 de outubro de 2020

O esquema foi descoberto em um procedimento apuratório interno da própria Infraero. (Foto: Divulgação)

A PF (Polícia Federal) cumpriu nesta quarta-feira (21) mandados contra suspeitos de fraudes em licitações da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária). As investigações da PF constataram que, entre 2016 e 2018, empregados da Infraero e empresários dos ramos de turismo e de alimentação participaram do esquema ilícito.

As licitações envolviam a escolha de empresas que ocupariam as áreas de lounge e os quiosques de alimentações dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os funcionários são suspeitos de subavaliar as áreas e desqualificar empresas que não participavam do esquema fraudulento.

As licitações acabavam por escolher propostas menos vantajosas para a Infraero, segundo a PF, e causaram um prejuízo estimado de R$ 10 milhões.

O esquema foi descoberto em um procedimento apuratório interno da própria Infraero. Os suspeitos responderão pelos crimes de associação criminosa, corrupção, violação de sigilo funcional e crimes licitatórios.

Na operação Índia, agentes foram mobilizados para o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em cinco estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná e Rio Grande do Norte).

A operação teve como origem um relatório enviado pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra). O trabalho é coordenado pela subsecretária de Governança e Integridade do MInfra, Fernanda Costa de Oliveira – que também é delegada da Polícia Federal –, e comanda o Programa Radar Anticorrupção. Desde 2019, as ações de fiscalização do programa já resultaram em 312 encaminhamentos de denúncias e indícios de irregularidades, envolvendo vinculadas à Pasta, para autoridades policiais, do judiciário e órgãos de controle.

A operação da PF desta quarta-feira teve início num processo administrativo disciplinar começado pela Infraero em julho de 2019. As investigações internas resultaram em três ações distintas: processos disciplinares internos, processos de apuração de responsabilidade das empresas envolvidas e inquérito instaurado pela Polícia Federal.

O relatório conclusivo das investigações internas foi encaminhado pela Infraero e pela Subsecretaria de Governança e Integridade do MInfra à Polícia Federal. “A operação de hoje (21) teve origem no âmbito do programa Radar Anticorrupção e representa o cumprimento de uma missão”, destacou a subsecretária e delegada Fernanda Costa. “Já encaminhamos 70 notícias crimes e a mensagem que se quer passar é essa. É de prioridade com a pauta, intolerância com a corrupção e efetividade”, disse.

A Infraero reafirmou, em nota, seu compromisso com as medidas de compliance e integridade, por meio de seu Programa de Integridade, apoiado em três pilares básicos: prevenção, detecção e resposta. O programa Radar Anticorrupção, do Ministério da Infraestrutura, tem o objetivo de aprimorar a gestão pública a partir da adoção de medidas voltadas à prevenção, à supervisão e ao enfrentamento de riscos de fraude e de corrupção. As informações são da Agência Brasil e do Ministério da Infraestrutura.

