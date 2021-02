Rio Grande do Sul A prefeitura de Canoas flexibilizou as medidas restritivas de combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Sob bandeira laranja, município pode adotar regras previstas na classificação amarela. (Foto: Alisson Moura/Prefeitura de Canoas)

Classificado em laranja (risco médio para coronavírus) no mapa da 39ª rodada do distanciamento controlado (2 a 8 de fevereiro), o município de Canoas flexibilizou as medidas restritivas de combate à pandemia. Isso foi possível porque as prefeituras que aderem ao sistema de cogestão podem adotar regras de bandeira inferior – no caso, o amarelo (risco baixo).

Com aproximadamente 330 mil habitantes, a cidade é a segunda mais populosa da Região Metropolitana de Porto Alegre – só perde para a capital gaúcha. Em âmbito estadual, está em terceiro lugar no ranking.

“Dentre os indicadores individuais desta edição do mapa do distanciamento, Canoas registrou a maior diminuição (25%) no número de óbitos na Macrorregião Metropolitana”, ressaltou a prefeitura em seu site oficial. “Em relação às hospitalizações confirmadas para Covid-19 registradas nos últimos sete dias, o município teve uma redução de 29%.”

De acordo com o secretário municipal de Governança, Felipe Martini, trata-se a primeira vez, desde o início da pandemia, em que Canoas poderá ter restrições mais brandas:

“Esse é um avanço conquistado pelo esforço conjunto da Prefeitura de Canoas com os cidadãos e cidadãs. No entanto, que é essencial que os canoenses continuem com os devidos cuidados. “A pandemia ainda não terminou”.

A atualização estatística divulgada nesta terça-feira pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) classifica Canoas em terceiro lugar no ranking gaúcho da pandemia, com 17.705 testes positivos de coronavírus até agora, em uma lista encabeçada por Porto Alegre (80.584) e Caxias do Sul (25.550). Já em óbitos, a cidade é vice-líder (561), atrás da Capital (2.147).

O que muda

Nas chamadas “Regiões-Covid” sob bandeira amarela, acontece uma maior flexibilização nas atividades. Cinemas, por exemplo, podem adotar uma ocupação de 40% com distância mínima de dois metros, quando permitido alimento ou bebida.

Sem o consumo desses itens, a ocupação pode subir para 50%, com distanciamento mínimo de 1 metro. Veículos de transporte coletivo, por sua vez, devem circular com janelas abertas e com ocupação máxima de 70% para metropolitano comum e 60% para linhas municipais.

Já os salões de festas podem funcionar, desde que com limite de 100 pessoas, somados público e trabalhadores, 2 metros de distância entre as mesas e quatro horas de duração do evento. A regra vale para eventos infantis e eventos sociais.

Cogestão

Canoas integra o sistema de cogestão regional, por meio do qual grupos de municípios podem seguir protocolos próprios no enfrentamento à pandemia da Covid. Com isso, pode adotar regras mais flexíveis, desde que não menos rígidas do que as da cor da bandeira imediatamente anterior.

Na prática, é possível adotar protocolos da bandeira laranja mesmo que o município esteja oficialmente na cor vermelha (alto risco) ou, como no caso desta semana, os de bandeira amarela quando estiver classificado em laranja. Mais informações estão disponíveis em canoas.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul