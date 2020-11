Porto Alegre A prefeitura de Porto Alegre seleciona professores municipais para reforço a programa de educação à distância

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Atividade será remunerada por meio de bolsa do Capes. (Foto: EBC)

A prefeitura de Porto Alegre abriu processo seletivo interno de professores para trabalharem de forma remunerada na coordenação dos polos de apoio presencial da UAB (Universidade Aberta do Brasil) mantidos pela Smed (Secretaria Municipal de Educação). Os detalhes do edital nº 008/2020 estão publicados na edição de terça-feira (24) do Diário Oficial do Município.

Os selecionados vão atuarão nesses polos, localizados nas escolas municipais Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi (Zona Norte), e Emílio Meyer, no bairro Medianeira (Zona Sul), respectivamente em âmbito de educação básica e ensino médo. Conforme o edital, os participantes receberão bolsa de pesquisa da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Até o dia 4 de dezembro, os interessados devem enviar a ficha de inscrição, acompanhada de carta de apresentação e documentação exigida pelo processo, para o e-mail pedagogico.poa@educar.poa.br. O resultado preliminar será publicado no Diário Oficial de Porto Alegre até 10 de dezembro. Os detalhes podem ser conferidos no site www.portoalegre.rs.gov.br.

Universidade Aberta do Brasil

Mantido pelo governo federal, o programa UAB (Universidade Aberta do Brasil) tem por finalidade ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de ensino superior, por meio da educação a distância. A prioridade é oferecer formação inicial a professores em efetivo exercício na educação básica pública, porém ainda sem graduação, além de formação continuada àqueles já graduados.

Também pretende ofertar cursos a dirigentes, gestores e outros profissionais da educação básica da rede pública. Outro objetivo do programa é reduzir as desigualdades na oferta de ensino superior e desenvolver um amplo sistema nacional de educação superior a distância.

Há polos de apoio para o desenvolvimento de atividades pedagógicas presenciais, em que os alunos entram em contato com tutores e professores e têm acesso a biblioteca e laboratórios de informática, biologia, química e física. Uma das propostas da iniciativa é formar professores e outros profissionais de educação nas áreas da diversidade.

“A ideia é estimular a disseminação e o desenvolvimento de metodologias educacionais de inserção dos temas de áreas como educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação patrimonial, educação para os direitos humanos, educação das relações étnico-raciais, de gênero e orientação sexual e temas da atualidade no cotidiano das práticas das redes de ensino pública e privada de educação básica no Brasil”, ressalta o Ministério da Educação.

(Marcello Campos)

