Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

O ingresso do ar quente se dá acompanhado de fumaça de queimadas. (Foto: Reprodução)

Uma massa de ar muito quente começou a invadir o Rio Grande do Sul nesse domingo (8) com forte elevação da temperatura no Noroeste e no Norte do Estado, enquanto na maior parte do território gaúcho as temperaturas foram baixas ou amenas à tarde, de acordo com a MetSul Meteorologia. O ingresso do ar quente se dá acompanhado de fumaça de queimadas.

Estações meteorológicas na Metade Norte gaúcha indicaram máximas durante esse domingo de 36,8ºC em Maurício Cardoso; 36,6ºC em Porto Xavier; 36,1ºC em Santa Rosa e em Alpestre; 35,6ºC em Porto Vera Cruz e Horizontina; 35,5ºC em São Paulo das Missões; 34,4ºC em Guarani das Missões, Três Passos e Panambi; e 34,2ºC em Santo Ângelo.

A Serra Gaúcha e os Campos de Cima da Serra anotaram forte calor com máximas de um dia de auge do verão enquanto na Grande Porto Alegre as máximas não passaram de 19ºC a 22ºC em todas as cidades.

A temperatura chegou a 33,8ºC em Antônio Prado; 33,4ºC em Serafina Corrêa; 32,4ºC em São Marcos; 31,3ºC em Garibaldi; 31,0ºC em Bento Gonçalves; 30,9ºC em São Francisco de Paula; 30,8ºC em Farroupilha; 30,7ºC em Canela e Muitos Capões; 30,5ºC em Bom Jesus; 30,3ºC em Vacaria; e a 30,1ºC em Cambará do Sul.

O sol chega a aparecer com nuvens nesta segunda-feira (9) em parte do Rio Grande do Sul, mas algumas áreas do estado terão um dia com muitas nuvens e até chuva. Maior presença de nuvens no Sul e no Leste do estado. No Sul e na fronteira com o Uruguai deve chover ao menos em parte do dia.

Nas demais regiões, qualquer instabilidade será isolada. Não se descarta que na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte possa ocorrer precipitação leve, como garoa, sobretudo na primeira metade do dia.

A temperatura segue amena a agradável nesta segunda no Sul e no Leste do Rio Grande do Sul com aquecimento maior na Fronteira Oeste, no Noroeste e no Norte do estado, onde as máximas ficam perto e acima dos 30ºC. No Noroeste, outra vez haverá cidades com 35ºC durante a tarde.

A MetSul Meteorologia alerta que a onda de calor no Brasil vai ganhar força e atingir o seu máximo de intensidade nesta semana com marcas acima de 40ºC em vários estados e que vão se estender para o Sul do Brasil com o avanço de ar muito quente para áreas mais meridionais do país.

O calor que já se sentiu neste fim de semana entre o Norte do Rio Grande do Sul e o Paraná vai aumentar muito nesta semana na Região Sul e alcançar cidades que até agora escaparam das temperaturas muito altas, casos do Centro e do Sul do estado gaúcho. Onde o tempo já está quente, a temperatura se eleva ainda mais com calor excessivo. As informações são da MetSul Meteorologia.

