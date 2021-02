Agro Abertura oficial da colheita do arroz ocorre de forma híbrida no RS

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

A 31ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas – safra 2020/2021 ocorrerá a partir desta terça-feira (9) no Rio Grande do Sul e se estenderá até quinta-feira (11) na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, com o tema “Os novos rumos do sistema de produção”.

O evento, que está programado para acontecer de forma híbrida, com transmissão pela internet, tem como um dos patrocinadores o Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz), vinculado à Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural). A programação completa está disponível em www.colheitadoarroz.com.br.

Serão três dias de roteiro técnico nas vitrines tecnológicas, palestras, fóruns, Prêmio Pá do Arroz, feira e dinâmicas. E, às 14h da quinta-feira (11), ocorrerá o ato simbólico da abertura oficial. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, estará presente.

Serão ao total oito painéis que discutirão assuntos como o futuro da produção, as opções em sistemas de irrigação, tecnologia e inovação na prática no dia a dia do campo, perspectivas de mercado para o arroz, soja, milho e pecuária, intensificação dos sistemas produtivos, agricultura de precisão e intensificação de pecuária a pasto, entre outros. Também serão abordados temas como logística com questões estratégicas para exportação, além das questões fundamentais envolvendo o meio ambiente.

O objetivo do evento é desenvolver o setor orizícola, reunindo produtores, autoridades, entidades e empresas do agronegócio do arroz com a finalidade de divulgar os avanços científicos e tecnológicos na cultura, além de discutir a realidade socioeconômica do setor em níveis nacional e internacional.

Em janeiro, o governador Eduardo Leite recebeu de representantes do Irga e da Federarroz (Federação das Associações de Arrozeiros do RS), entre outros, o protocolo sanitário para a abertura. O presidente da Federarroz, Alexandre Azevedo Velho, detalhou as diversas ações que serão tomadas visando à proteção contra a Covid-19 das pessoas que comparecerem presencialmente. A estimativa é de 800 visitantes por dia.

A abertura é realizada pela Federarroz, com correalização da Embrapa, e o patrocínio do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

