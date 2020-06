Notas Capital Abigeato é alvo de ofensiva no Interior

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Em mais uma ofensiva contra o abigeato (furto ou roubo de gado), uma operação da Brigada Militar com o apoio da Polícia Civil e de autoridades sanitárias vistoriou ao menos dez estabelecimentos comerciais que atuam no segmento de carne em São Lourenço do Sul. Aproxidamente 350 quilos de alimentos foram apreendidos devido a irregularidades como a não comprovação de procedência.

