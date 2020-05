Notas Capital Universitários produzem manual de nutrição

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Estudantes da Faculdade de Nutrição da UFRGS montaram um material informativo sobre cuidados com a alimentação durante o período de isolamento social por causa da pandemia de coronavírus. A iniciativa inclui aspectos como ingestão de vitaminas, higienização, manuseio e armazenamento de comida. Interessados devem acessar a página do curso no site www.ufrgs.br.

