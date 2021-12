Agro ABPA projeta desempenho positivo para avicultura e suinocultura em 2021 e 2022

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

(Foto: Divulgação/ ABPA)

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) realizou uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (16), para divulgar suas projeções de produção, exportações e consumo para a avicultura e a suinocultura do Brasil para 2021 e 2022.

Carne de Frango

Com relação à carne de frango, a produção deverá alcançar, neste ano, até 14,350 milhões de toneladas, número 3,5% superior ao registrado no ano passado, com 13,850 milhões de toneladas. Já o volume projetado para 2022 poderá chegar até 14,900 milhões de toneladas, volume 4% maior em relação a 2021. Em exportações, as projeções apontam para embarques totais, neste ano, de até 4,580 milhões de toneladas, número 8% superior ao alcançado em 2020, com 4,231 milhões de toneladas. Em 2022, as vendas internacionais poderão chegar a 4,750 milhões de toneladas, volume que supera em 5% as exportações projetadas para 2021.

Carne Suína

No caso de carne suína, a produção deverá alcançar, neste ano, até 4,700 milhões de toneladas, número 6% superior ao registrado no ano passado, com 4,436 milhões de toneladas. Já o volume projetado para 2022 poderá chegar até 4,850 milhões de toneladas, volume 4% maior em relação a 2021. Em exportações, as projeções apontam para embarques totais, neste ano, de até 1,130 milhão de toneladas, número 10,5% superior ao alcançado em 2020, com 1,024 milhão de toneladas. Em 2022, as vendas internacionais poderão chegar a 1,200 milhão de toneladas, volume que supera em 7,5% as exportações projetadas para 2021.

Ovos

Para OVOS, a produção deverá alcançar, neste ano, até 54,503 bilhões de unidades, número 1,8% superior ao registrado no ano passado, com 53,533 bilhões de unidades. Já o volume projetado para 2022 poderá chegar até 56,200 bilhões de toneladas, volume 3% maior em relação a 2021. Em exportações, as projeções apontam para embarques totais, neste ano, de 9,550 mil toneladas, número 52,9% superior ao alcançado em 2020, com 6,250 mil toneladas. Em 2022, as vendas internacionais poderão chegar a 10,200 mil toneladas, volume que supera em 6,5% as exportações projetadas para 2021.

