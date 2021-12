Rio Grande do Sul Com 3,58 milhões de toneladas de grãos, Rio Grande do Sul deve ter maior safra de inverno desde 2015

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Só de trigo são 3,4 milhões toneladas. Foto: Deise Froelich/Emater

Com uma estimativa de aumento de 61,44% na produção de trigo no Estado para a safra de inverno 2021, em relação ao ano anterior, o Rio Grande do Sul colherá a maior safra de inverno desde 2015, com uma produção total de 3,58 milhões de toneladas de grãos, sendo 3,4 milhões toneladas de trigo, 819 mil toneladas de aveia branca, 128 mil toneladas de cevada e 58 mil toneladas de canola. O aumento na produção total é de 55,2% em relação ao ano anterior (2,8 milhões toneladas).

“Os números são muito significativos e temos que comemorar”, disse Silvana Covatti, secretária estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, nesta segunda-feira (20), na apresentação dos números.

Recordes

De acordo com o levantamento feito pela Gerência de Planejamento da Emater/RS-Ascar e apresentado pelo diretor técnico Alencar Rugeri, o trigo também se destaca pelo aumento de 23,45% na área total cultivada (1,17 milhões hectares) e de 30,72% na produtividade (2,8 toneladas por hectares).

“Esse aumento se deve ao inverno seco e mais frio do que a média. Se agosto tivesse sido menos chuvoso, o ano poderia ser considerado ideal para a cultura do trigo”, explica Rugeri, que defende para a agropecuária do Estado o tripé Planejamento, Gestão e Profissionalismo por parte dos agricultores. “Assim poderemos consolidar e estabelecer sistemas de produção que nos deem mais tranquilidade”, disse o diretor técnico.

