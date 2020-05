Acontece Ação conjunta: moradores de rua de Porto Alegre receberão jantar nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação/ Programa Mesa Brasil Sesc)

Pessoas em situação de rua que frequentam o albergue Espírita Dia da Cruz, de Porto Alegre, terão um jantar especial nesta quarta-feira (20). Será servido para eles um risoto de camarão, a partir das 19h45, na instituição, localizada na Av. da Azenha, 366. A entidade onde ocorrerá a ação, é uma das instituições que recebeu, no dia 09 de maio, parte da doação total de 14,5 mil quilos de camarão apreendidos pelo IBAMA e distribuídos a 99 Organizações da Sociedade Civil (OSC´s), beneficiando 17.850 pessoas. A doação foi entregue pelo Programa Mesa Brasil Sesc e o cardápio será servido para um total de 60 pessoas.

A instituição é cadastrada no Mesa Brasil desde 2006 e, na última semana, recebeu também mais de 200 máscaras de proteção para uso no local. A ação foi uma parceria entre o Envolva-se e a equipe do Programa Sesc de Voluntariado, que neste período de pandemia tem atuado ainda mais fortemente junto às comunidades gaúchas.

Durante o período de combate à Covid-19, o programa também está recebendo doações por meio de transferências ou depósitos bancários. Para contribuir, os dados do Banco são:

Banco do Brasil

SESC – Sesc Mesa Brasil 2020

Agência: 3418-5

Conta Corrente: 6461-0 (Conta cadastrada no CNPJ: 03.575.238/0001-33)

É possível contribuir com qualquer quantia – uma doação de R$ 5, por exemplo, equivale a 1kg de alimento, que irá ajudar a complementar cerca de cinco refeições.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece