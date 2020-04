Acontece Ação da ABAS e Jimo resulta na doação de 12 mil unidades de álcool 70º INPM ao Estado do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Em ação organizada pela ABAS (Associação Brasileira de Aerossóis e Saneantes Domissanitários, foram doados cerca de 12.000 unidades de álcool 70º INPM aerossol para o Estado do Rio Grande do Sul.

O volume foi produzido e doado para o Estado do Rio Grande do Sul pela Jimo, indústria química gaúcha com sede em Cachoeirinha, que participa do projeto como fabricante apoiador.

Esse produto será destinado à entidades especializadas relacionadas à Saúde Pública e ao SUS (Sistema Único de Saúde) do Rio Grande do Sul, visando auxiliar no combate ao coronavírus (Covid-19).

O álcool 70º INPM aerossol é indicado para limpeza geral e recomendado para superfícies como vidros, azulejos, fórmicas, metais, mármores e granitos, entre outros.

