Brasil Acidente em Minas Gerais é a maior tragédia em rodovias federais do País desde 2007

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2024

Ônibus ficou totalmente incendiado. (Foto: Corpo de Bombeiros)

Um acidente envolvendo três veículos deixou 38 mortos na madrugada desse sábado (21), na altura do km 285 da BR-116, no distrito de Lajinha, em Teófilo Otoni (MG). De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), é a maior tragédia em estradas federais pelo menos desde 2007, início da série histórica disponível para consulta.

— Veja a lista das dez ocorrências mais letais dos últimos 18 anos, considerando apenas as rodovias federais:

* 38 mortos – Teófilo Otoni (MG) – 2024

* 33 mortos – Nova Itarina (BA) – 2011

* 26 mortos – Descanso (SC) – 2011

* 23 mortos – Gavião (BA) – 2024

* 21 mortos – Guarapari (ES) – 2017

* 19 mortos – Guaratuba (PR) – 2021

* 17 mortos – Canindé (CE) – 2014

* 15 mortos – Curvelo (MG) – 2012

* 15 mortos – Guapimirim (RJ) – 2012

* 15 mortos – Nova Laranjeiras (PR) – 2012

* 15 mortos – Ouro Preto do Oeste (RO) – 2008.

Como dito, o levantamento acima leva em conta apenas as rodovias federais. Em novembro de 2020, por exemplo, um acidente entre um ônibus e um caminhão na Rodovia Estadual Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí (SP) e Taquarituba (SP), deixou 42 mortos.

Acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu às 3h30 e envolveu: um ônibus, um carro e uma carreta que transportava uma pedra de granito.

Vídeos gravados por pessoas que passaram pela rodovia momentos após o acidente mostram os veículos em chamas.

De acordo com a prefeitura, treze pessoas foram levadas a dois hospitais e a duas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) de Teófilo Otoni. Os três passageiros que estavam no carro ficaram gravemente feridos.

Segundo informações inicialmente repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o pneu do ônibus havia estourado, e o motorista perdeu o controle da direção, batendo contra uma carreta. Um carro que vinha atrás também colidiu com o ônibus. Com a colisão, o ônibus pegou fogo.

O agente da Polícia Rodoviária Federal Fabiano Santana informou que a maior parte das mortes foi causada pelo incêndio do ônibus. “Foram vítimas resgatadas [e levadas ao hospital], pessoas que se queimaram tentando resgatar vítimas, crianças pedindo para resgatar os pais”, relatou Santana. Dos 38 corpos, 25 estavam totalmente carbonizados.

Já de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, informações preliminares e vestígios no local demonstram que possivelmente um grande bloco de granito soltou-se da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia na rodovia, em sentido contrário.

Logo após o impacto da pedra com o ônibus, ocorreu um grande incêndio no veículo. A polícia ainda investiga as circunstâncias do acidente.

O ônibus da empresa EMTRAM saiu de São Paulo na sexta-feira (20) por volta das 7h e tinha como destino Elísio Medrado (BA), um trajeto de aproximadamente 1,5 mil km.

Em nota enviada à imprensa, a empresa lamentou o acidente e disse que está colaborando na investigação da causa do acidente e que “empenhando máximo esforço para auxiliar as pessoas envolvidas e seus familiares, oferecendo e providenciando todo o apoio necessário, inclusive acompanhamento psicológico”.

Acidente em Minas Gerais é a maior tragédia em rodovias federais do País desde 2007

2024-12-21