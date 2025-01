Mundo Acidente entre avião e helicóptero nos Estados Unidos era perfeitamente evitável, diz secretário de Trump

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Aeronave da American Airlines com 64 pessoas colidiu com um helicóptero em treinamento. (Foto: Reprodução/NPR)

A colisão entre um avião da American Airlines e um helicóptero em Washington, na noite dessa quarta-feira (29), era “perfeitamente evitável”, de acordo com o secretário de transportes do governo de Donald Trump, Sean Duffy. As autoridades dos Estados Unidos afirmaram em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira que não há sobreviventes.

As duas aeronaves caíram no rio Potomac, perto do Aeroporto Ronald Reagan, que recebe voos domésticos na capital. A aeronave da American Airlines havia saído do Kansas com destino a Washington com 64 pessoas. O helicóptero realizava um treinamento e tinha três soldados a bordo.

Segundo Sean Duffy, as trajetórias de voo das duas aeronaves eram comuns para o que acontece no espaço aéreo da capital americana. Ele também descartou falhas na comunicação entre o helicóptero militar, o avião e a torre de controle de tráfego aéreo e disse que o céu estava limpo na hora da colisão. “Tudo estava no padrão antes do acidente”, disse.

O presidente Donald Trump especulou sobre a causa do acidente sem oferecer provas e começou a atribuir culpas ainda na madrugada, pouco depois do acidente acontecer. Em uma publicação nas redes sociais logo após a meia-noite, ele chamou de “uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada”. Antes, ele disse que havia sido “totalmente informado” sobre o acidente.

Logo mais, em coletiva de imprensa sobre o acidente, Trump criticou as políticas de diversidade dos ex-presidentes Barack Obama e Joe Biden. Segundo ele, essas medidas afetaram os padrões de segurança no país.

“Eu coloquei a segurança em primeiro lugar. Obama, Biden e os democratas colocaram a política em primeiro lugar. Eles, na verdade, surgiram com uma diretiva: ‘branco demais’. E queremos as pessoas que são competentes”, disse Trump.

Sem sobreviventes

O Corpo de Bombeiros anunciou que 28 corpos foram encontrados até esta manhã, mas a condição de temperaturas baixas e ventos gelados dificultam a recuperação dos corpos. A temperatura em Washington está em 4.º C nesta quinta e há trechos do rio Potomac congelados.

Patinadores artísticos e treinadores que retornavam dos campeonatos nacionais estavam a bordo do voo. A organização de patinação artística dos Estados Unidos disse que está “devastada pela tragédia”. “Esses atletas, treinadores e familiares estavam voltando para casa do National Development Camp, realizado em conjunto com o US Figure Skating Championships em Wichita, Kansas”, disse a organização.

Este foi o desastre aéreo mais sério envolvendo um jato comercial nos EUA desde 2009, quando o voo 3407 da Colgan Air colidiu com uma casa nos arredores de Buffalo pouco antes de pousar. Todas as 49 pessoas a bordo e a única pessoa que estava na casa morreram.

