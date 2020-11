Polícia Acidentes de trânsito causam a morte de duas pessoas em rodovias federais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Ocorrências mobilizaram a PRF na BR 386, em Bom Retiro do Sul, e na BR 116, em São Leopoldo Foto: PRF/Divulgação Ocorrência mobilizaram a PRF na BR 386, em Bom Retiro do Sul, e na BR 116, em São Leopoldo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Duas pessoas morreram em acidentes de trânsito entre a madrugada e manhã desta quinta-feira (19) no Rio Grande do Sul. Ambas as ocorrências mobilizaram a Polícia Rodoviária Federal.

Em Bom Retiro do Sul, no km 363,5 da BR 386, a saída de pista seguida de capotagem e tombamento de um Volkswagen Gol, com placas de Paverama, causou o óbito de um jovem de 20 anos, em torno das 3h30min. A vítima estava sozinha no veículo.

Já em São Leopoldo, no km 245 da BR 116, por volta das 6h20min, a colisão de uma moto Honda CB 500, com placas de Novo Hamburgo, contra a traseira de uma carreta Scania, com placas de Porto Alegre, resultou na morte do motociclista. A vítima tinha 54 anos.

