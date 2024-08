Polícia Acusado de tentar matar ex-namorada é condenado pelo júri popular em Porto Alegre

Um homem de 43 anos, acusado de tentar matar a ex-namorada na Zona Sul de Porto Alegre, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 13 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Presidido pela juíza Cristiane Busatto Zardo, titular da 4ª Vara do Júri, o julgamento começou às 8h30min de quinta-feira (15) e terminou na madrugada de sexta (16).

O réu, que permanece preso na Pecan (Penitenciária Estadual de Canoas), foi condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante dissimulação, meio cruel e contra mulher pela condição de sexo feminino. Cabe recurso da decisão.

Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), o caso ocorreu em 8 de dezembro de 2019, por volta das 3h, no bairro Hípica. No dia do crime, o assassino seguiu a mulher até um local onde a colocou dentro do seu carro e passou a agredi-la com socos e tapas, além de tentar asfixiá-la.

Conforme a denúncia, o homicídio não se consumou devido à chegada de outro veículo no local, o que permitiu que a vítima conseguisse fugir e acionasse a polícia para relatar o ocorrido. O réu já havia descumprido uma medida protetiva concedida em favor da vítima em outubro do mesmo ano, o que culminou em sua prisão.

De acordo com o MP, o homem tem um histórico de agressões contra outras nove ex-namoradas desde 2001, com vítimas na Capital, em Gravataí, Brasília e Barcelona (Espanha).

