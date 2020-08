Adriana Birolli marcou presença no Festival de Inverno do Rio, na tarde deste sábado (08), no Morro da Urca. A atriz, que tem passado a quarentena com o namorado Ivan Zettel, se disse feliz por ter uma boa companhia durante esse período de maior reclusão social.

“Só tenho que agradecer por ter uma companhia maravilhosa na quarentena porque acho que isso é um dos maiores problemas que algumas pessoas enfrentam. Não é só ficar em casa. Tem gente que está em casa e já estava com o relacionamento desgastado… As famílias estão vivendo momentos muito particulares. Graças a Deus o meu isolamento com o meu namorado tem sido positivo”, disse ela sobre o namoro de dois anos.