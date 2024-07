Política Advogada afirmou que “não sabe” o que Bolsonaro e o ex-chefe da Abin “estavam fazendo” na reunião

18 de julho de 2024

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin e hoje deputado federal, depôs na PF do Rio. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Arrastada para o olho do furação após a divulgação de áudio apreendido na Operação Última Milha – que mira a “Abin paralela” –, a advogada Juliana Bierrenbach afirmou ao Estadão ontem que “não sabe” o que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem “estavam fazendo” na reunião ocorrida em agosto de 2020, no Palácio do Planalto, para tratar do inquérito sobre “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio.

Leia a seguir trechos da entrevista:

1) Quem convocou a reunião?

Eu fui informada pela minha ex-sócia (Luciana Pires) de que deveria ir a Brasília protocolar o pedido em relação à apuração do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) no GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Eu só soube que (a reunião) não seria apenas com o general (Augusto) Heleno na hora que abriu a porta da sala.

2) O general Heleno seria a única pessoa que vocês acreditavam que estaria na reunião?

Exatamente. Eu fiz primeiro uma peça para a Receita Federal e aí ela (Luciana) me disse que deveria ser protocolado no GSI e não na Receita. Durante a reunião, foi determinado que não seria feito assim.

3) Como foi a reunião?

A gente ficou esperando. No final da tarde disseram: “Olha, o general (Heleno) vai receber a gente”. Aí eu fui com a minha ex-sócia até o Palácio Planalto e nós fomos conduzidas à sala que eu imaginei que fosse do general e era do presidente.

4) A senhora ficou surpresa?

Era o presidente, eu não tinha a menor ideia. Fiquei surpresa tanto com a presença do presidente quanto a do (Alexandre) Ramagem (então diretor da Abin). Eu achei que fosse o general Heleno. Não tinha ideia que haveria mais gente.

5) E como foi a reunião com José Barroso Tostes, da Receita Federal, depois?

A gente fez o pedido de apuração especial para o Serpro, para saber se houve acesso aos dados do Flávio Bolsonaro com a senha que não deixa rastro. Isso foi negado e não houve recurso.

6) A senhora teve outro contato com o ex-presidente ou com Ramagem posteriormente?

Só essa. Com o Ramagem uma vez esbarrei em um congresso, em um corredor, nem me lembro. Mas só o vi.

7) No relatório da PF são mencionados diálogos de policiais da Abin sobre ações clandestinas de auditores da Receita. Recebeu algum levantamento antes do encontro?

Nem estou sabendo do que se trata. Vi agora rumores disso. Não faço a menor ideia do que se trata. Isso foi feito depois da reunião, né?

8) A senhora não achou estranho a reunião ser realizada no Planalto? Não, porque o GSI é lá. O Heleno trabalhava lá.

