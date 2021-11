Colunistas Aécio derrete no PSDB

Por Leandro Mazzini | 29 de novembro de 2021

O sonho acabou para um já enfraquecido Aécio Neves dentro do PSDB. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O sonho acabou para um já enfraquecido Aécio Neves dentro do PSDB. Eduardo Leite era seu PPP – o Projeto Pessoal-Político do deputado federal mineiro. Foi Aécio quem lançou o governador e o tirou dos pampas, com apoio de deputados mineiros do seu grupo, para tentar manter-se no Poder, contra o fortalecimento do governador João Doria Jr, agora oficialmente o presidenciável do PSDB. Aécio ainda sonhava com o Palácio do Planalto daqui a alguns anos, e o gaúcho, se presidenciável, era seu passaporte para articulações. Leite derramado no ninho, Aécio derretido no partido. O deputado perde apoio na legenda e de aliados fora dela.

Take-off

A greve anunciada para a partir de hoje teve uma reviravolta ontem entre aeronautas. A priori, as aéreas chegaram a um indicativo de acordo para evitar apagão nos aeroportos.

M. na transição

A geosmina voltou numa fala infeliz às vésperas do verão, e já é o primeiro atrito entre a CEDAE e a concessionária que venceu a licitação no Estado do Rio de Janeiro.

Isaac Peres fica

Com negócios em Portugal e dois residenciais em Miami, especula-se que José Isaac Peres deixará o Rio. Ele garantiu ao governador que ama a cidade, o Brasil, e fica. E anunciará investimentos.

Bolsa-Detento

O Brasil é um país pitoresco. Dentre tantos setores atingidos com cortes por causa da pandemia do Covid-19, uma rubrica do Governo não sofreu um centavo de contingenciamento, tampouco alteração na lei para alívio nos cofres: o auxílio-reclusão, o famigerado “Bolsa-Presidiário”. Nos últimos seis anos, o Governo bancou estupendos R$ 3,6 bilhões para benefícios mensais pagos a familiares de detentos.

É a Lei

É de uma lei de 1960 e amparado numa lógica que afronta o cidadão de bem: para ser beneficiário, o criminoso precisa ser de baixa renda (teto de ganho de R$ 1.503,25 por mês), e ter contribuído com o INSS nos 24 meses antecedentes à prisão em regime fechado – os bandidos fazem planejamento cientes de que terão a verba pública para a família em caso de “cana”.

Mistério

O Ministério do Trabalho teve execuções financeiras vultosas e crescentes desde 2015: De R$ 452 milhões a R$ 630 milhões, em 2019. Em 2020 houve queda não explicada, para R$ 471 milhões; e até outubro, foram pagos R$ 321 milhões.

Hein!? Quê!?

Os petistas estão pasmos com a notícia de que Geraldo Alckmin – a caminho do PSD – pode se filiar ao PSB e ser o vice de Lula da Silva na chapa. Alckmin piora ao fazer mistério. É balela pura só para confundir adversários. Lula e Alckmin ganham com isso.

Onda$ da rádio

Líder religioso do Santuário Pai Eterno, em Trindade (GO), o enrolado padre Robson Pereira (na mira da PF) sabe fazer negócios, além da supeita de se locupletar com dinheiro da cestinha. Um grupo de Milão fez oferta por uma rádio do Santuário. O padre pediu quase R$ 50 milhões. Não houve negócio porque Robson recuou.

MERCADO

China quer tudo

Um episódio mostra que a China está comprando muito (e de tudo) do Brasil. Rede de restaurantes enviou e-mail a exportador brasileiro para aquisição de 120 contêineres de açúcar, pés e asas de frango. Ele avisou que só negocia café. Mas eles insistem.

Yankees & pré-sal

O tombo bilionário que o sheik de Abu Dhabi levou com o derretimento das ações da Petrobras, com a Operação Lava Jato, não foi a única trapalhada em que a empresa se meteu. A petroleira contratou às pressas banca americana para suporte ao jurídico. O escritório yankee teve acesso, acredite, a toda a documentação sigilosa do pré-sal.

