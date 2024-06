As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul causaram o fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que ficou alagado. Desde então, o terminal caxiense e a Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, vêm recebendo voos comerciais.

Um diagnóstico sobre as condições técnicas do Salgado Filho só deve sair em quatro semanas, de acordo com o governo federal. A previsão foi dada após reunião com executivos da Fraport, empresa responsável pela administração do aeroporto, em Brasília.