29 de Maio de 2020

A opção vai estar inserida na própria caixa de texto da publicação, com um ícone de calendário para agendar o conteúdo. (Foto: Reprodução)

Agendamento de posts no Twitter agora é uma funcionalidade nativa. Na tarde de quinta-feira, o perfil de suporte oficial da rede social publicou um tweet divulgando a novidade, detalhando como salvar um rascunho ou determinar uma data e um horário específicos para colocar a mensagem desejada no ar.

Ao entrar no site, é possível verificar, abaixo da caixa de criação, um novo ícone de calendário, logo ao lado das opções de inserir emojis, enquetes, GIFs ou imagens. Ao clicar sobre ele, você encontra campos nos quais deve informar dia, ano e horário de publicação. Após definir tais informações, basta confirmar a ação.

As vantagens, entretanto, param por aqui. Rascunhos salvos na versão web são exibidos apenas nessa plataforma – o que significa que você não poderá conferi-los no app de seu smartphone. Infelizmente, as limitações vão ainda além.

Pouca intuitividade e muita limitação

A ferramenta lançada peca em diversos aspectos. No caso dos rascunhos, o processo pode não ser tão intuitivo quanto o esperado. Durante nossos testes, não foi possível salvar um conteúdo produzido diretamente no topo da linha do tempo, sendo necessário abrir a caixa de criação por meio do ícone específico para a ação, localizado na lista à esquerda da página.

Além disso, não há uma indicação visual específica para salvar rascunhos. Você deve clicar no “X”, como se fosse cancelar a postagem. Só então é que uma mensagem aparece na tela, oferecendo as opções de salvar ou descartar o conteúdo. Por fim, ambas as funções, agendamento e rascunhos, são desativadas no caso de criação de threads – evidenciando mais uma limitação da ferramenta.

Para conferir quais tweets estão agendados, editá-los, reprogramar suas datas de publicação ou mesmo apagá-los, é preciso clicar no ícone de calendário e depois em “Tweets programados”, na tela de agendamento. Serão exibidas duas abas, a de rascunhos e a de programados.

Em nossos testes, todos os tweets foram publicados nos momentos definidos pelas configurações. Ainda assim, criadores de conteúdo não encontram na novidade uma ferramenta completa para gerenciar seus tweets – mesmo que ela quebre um galho e tanto.

