Tecnologia O Google adia o lançamento do Android 11 após série de protestos nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Google adia o anúncio do Android 11. (Foto: Reprodução)

Depois de reagendar o lançamento do Android 11 e o seu principal evento de desenvolvedores devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Google teve que mudar seu planejamento inicial mais uma vez.

Assim, o lançamento do primeiro beta público do Android 11 não acontecerá mais no dia 3 de junho. A informação foi confirmada pelo canal de desenvolvedores do Android na madrugada deste domingo (31).

O tuíte não traz as razões para o adiamento. Mesmo assim, a mensagem é clara: “Estamos felizes em contar mais sobre o Android 11, mas agora não é hora de comemorar. Estamos adiando o evento de 3 de junho e a versão beta. Voltaremos com mais informações sobre o Android 11 em breve.”

Por enquanto, o Google não emitiu um comunicado oficial sobre o assunto. De toda forma, tudo indica que o novo adiamento tem relação com os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos.

Milhares de cidadãos estadunidenses estão indo às ruas após a morte de George Floyd. As ações mais intensas acontecem na região de Minneapolis – local onde aconteceu o crime -, mas os protestos tem se estendido por toda a Baía de São Francisco.

No sábado (30), milhares de pessoas foram às ruas na Califórnia e os manifestantes seguem mobilizados contra o racismo nos Estados Unidos.

Vale lembrar que o Android 11 deve trazer uma série de novos recursos e melhorias. Algumas novidades reveladas em compilações beta indicam que teremos um gravador de tela integrado ao sistema, a possibilidade de agendar a ativação do modo escuro e até mesmo novas opções de privacidade.

O Facebook anunciou o Venue, aplicativo da empresa criado para ser uma nova forma de fãs de eventos esportivos assistirem suas competições favoritas. A novidade foi produzida em parceria com a NASCAR, famosa liga de corridas Stock Car dos EUA, com estreia durante a corrida de domingo (31). Infelizmente, ao menos no momento, a aplicação está restrita aos norte-americanos.

O Venue não tem a intenção de transmitir o evento em si, mas ser um espaço para que fãs e comentaristas interagem para discutir a competição que estiver acontecendo no momento. Esses comentaristas, que podem ser jornalistas, narradores ou até mesmo atletas, serão hosts de “locais” onde a troca de mensagens ocorrerá, ideia de onde vem o nome do aplicativo, já que, em tradução livre, Venue significa “lugar” ou “local de reunião”.

Considerando que os usuários devem utilizar o aplicativo como um complemento durante as transmissões, um de seus recursos mais interessantes é o “Moments”, que permite que os comentaristas chamem a atenção dos espectadores para acontecimentos importantes do evento na forma de comentários, perguntas, votações e até mesmo tabelas, de maneira muito similar às transmissões ao vivo feitas pelo Twitter.

O novo aplicativo permitirá que comentaristas experientes interajam com os fãs para discutirem sobre suas competições favoritas.

O Facebook tem aproveitado o momento para estrear diversos experimentos desenvolvidos por seu time da NPE, equipe voltada justamente para produzir e testar novos recursos para a empresa. Só nesta semana, o grupo já lançou o Collab, para produção de vídeos de maneira similar ao TikTok, com o diferencial de poder usar trechos de gravações de outros usuários, e o CatchUp, para realizar chamadas de voz com quem marca estar disponível para isso por meio de um recurso similar aos status do WhatsApp.

