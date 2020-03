Agro Agrishow 2020 será adiado

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Foto: Carolina Jardine

Diante da pandemia do coronavírus e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, a direção da Agrishow 2020 informa que a feira será postergada. Tão logo haja definição de uma nova data, os organizadores estarão informando sobre o evento.

