Magazine Alessandra Negrini: “Homens estão aprendendo a se comportar com respeito”

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2020

Rainha do popular Acadêmicos do Baixo Augusta, atriz faz comentários sobre fama de sexy e temperamental Foto: Frâncio de Holanda/Divulgação Rainha do popular Acadêmicos do Baixo Augusta, atriz faz comentários sobre fama de sexy e temperamental: “Sou mó fofa” (Foto: Frâncio de Holanda/Divulgação) Foto: Frâncio de Holanda/Divulgação

Alessandra Negrini falou sobre o carnaval de São Paulo nesta segunda-feira (03). Rainha do popular Acadêmicos do Baixo Augusta, a atriz, de 50 anos de idade, diz que “é intriga da oposição” os comentários de que a folia nas ruas de São Paulo é coisa de mauricinho. “Carnaval de São Paulo é rolê dos playboys, dos manos, das minas, das travas, dos gays e de quem mais chegar”.

Rainha

Sobre a recente foto em que aparece andando de metrô para ir ao ensaio do bloco, Alessandra diz que a ideia de se locomover de transporte público foi espontânea. “Ainda estava brincando de rainha, mas na vida civil. Adoro andar de metrô, é o rolê mais chique e civilizado que tem. Fora, é claro, quando dá para ir a pé. Aí, a cabeça esfria, a ansiedade baixa. Mesmo sem ter a praia, a gente sente uma brisa. Cada vez mais procuro aproveitar a cidade assim, usando minha coroa de cidadã.”

Comportamento masculino

De acordo com a atriz, os costumes machistas – como cantadas e assédios – andam mais contidos. “Tenho a sensação de que, finalmente, os homens estão começando a aprender a se comportar com respeito. As mulheres estão mais assertivas, o rolê está ficando mais civilizado, mais moderno.”

Imagem

Alessandra também falou sobre os rótulos que atribuem a sua imagem. “Ruim não é”, disse ela sobre a aparência sexy. Já sobre a fama de temperamental, ela desconversou: “Não sei que fama é essa. Sou mó fofa.”

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário