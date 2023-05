Economia Alguns carros populares vão ficar com preço perto de R$ 50 mil

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Pacote de medidas do governo Lula vai baratear carros no Brasil. (Foto: Pixabay)

Agora é oficial. Os carros populares, que nos últimos anos já não eram mais tão populares assim e estavam praticamente inacessíveis à população de renda média e baixa, voltarão. Conforme prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal anunciou o lançamento de um pacote de medidas “para modernizar o parque industrial, estimular o consumo, manter e criar empregos, reduzir emissões de carbono e contribuir para o crescimento econômico”.

Entre essas medidas está a redução de impostos como PIS, Cofins e IPI de veículos que custam até R$ 120 mil – que culminará na queda do valor de mercado de 33 modelos e 11 marcas de carros.

Segundo os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandados respectivamente por Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, a redução de impostos será variável, escalonado a partir de um índice resultante do desempenho do veículo em três fatores: eficiência energética (nível de emissão de carbono); densidade industrial (capacidade de gerar emprego e crescimento no entorno); e preço (ampliação do acesso).

“Carro de R$ 90 mil não é popular”, já havia declarado o presidente Lula durante discurso no dia 4 de maio. Na última semana, o mandatário se reuniu com representantes do setor automotivo e ministros para discutir as mudanças. Em até 15 dias, segundo o governo, será publicado um decreto, via Medida Provisória, relacionado ao tema.

As mudanças implicarão na redução de até 10,96% sobre o valor de mercado dos veículos. Os modelos compactos com motor 1.0 serão os que mais registrarão baixas nos preços, ficando em uma faixa entre R$ 50 mil e R$ 60 mil.

“Esta é uma medida temporária de estímulo para um setor que responde por 20% do PIB da indústria de transformação e está com 50% de sua capacidade instalada ociosa. Ele vai ajudar a manter os empregos diretos e indiretos nas montadoras e em toda cadeia produtiva”, detalha comunicado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Confira a projeção de como devem ficar os preços dos principais modelos de carros populares com as reduções de impostos:

– Renault Kwid Zen – de R$ 68.990 para R$ 53.990;

– Fiat Mobi Like – de R$ 68.990 para R$ 53.990;

– Citroën C3 Live 1.0 – de R$ 72.990 para R$ 57.990;

– Fiat Argo Drive 1.0 – de R$ 79.790 para R$ 64.790;

– Renault Stepway Zen 1.0 – de R$ 79.990 para R$ 64.990;

– Volkswagen Polo Track – de R$ 81.370 para R$ 66.370;

– Hyundai HB20 Sense – de R$ 82.290 para R$ 67.290;

– Volkswagen Polo MPI – de R$ 83.390 para R$ 68.390;

– Fiat Cronos 1.0 – de R$ 84.239 para R$ 69.239;

– Chevrolet Onix 1.0 – de R$ 84.390 para R$ 69.390.

