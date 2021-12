Cláudio Humberto Amigos de Alcolumbre agora culpam Pacheco

Por Cláudio Humberto | 5 de dezembro de 2021

Fábio Faria como vice é bem-visto no Planalto. (Foto: Divulgação)

Após a derrota humilhante na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que aprovou por 18×9 votos André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF), amigos do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) saem em sua defesa. Alegam que são injustas as críticas, pela atitude de “segurar” a sabatina do indicado por quase cinco meses. E apontam o papel do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nessa demora. “Vocês jornalistas estão criticando a pessoa errada”, garantem.

‘Unha e carne’

Lembram os amigos as ligações do presidente da CCJ a Pacheco, cuja candidatura a presidente foi inventada pelo senador do Amapá.

O início da jogada

Pacheco recebeu a indicação oficial de André Mendonça em 13 de julho e só a encaminhou à CCJ em 18 de agosto, 35 dias depois.

Retaguarda garantida

Nos quase 5 meses de demora, Pacheco ignorou todos os apelos para interferir na molecagem. Em um só dia, 17 senadores protestaram.

Questão de vaidade

Advogado atuante no STF e agora presidente do Senado, Pacheco queria ter sido “consultado” antes da indicação de Mendonça.

Fábio Faria se fortalece para ser vice de Bolsonaro

Com a decisão de não contar com o general Hamilton Mourão em sua chapa, o presidente Jair Bolsonaro vem considerando várias opções para companheiro de chapa, em 2022, e um dos nomes mais fortes é o de Fábio Faria, ministro das Comunicações. Deputado federal licenciado e com talento reconhecido na articulação política, o ministro potiguar tem ainda em seu favor o fato de representar o Nordeste. E de haver legado ao Brasil a tecnologia 5G, emperrada havia dois anos.

Flávio gosta da ideia

Fábio Faria como vice é bem-visto no Planalto. O senador Flávio Bolsonaro elogiou essa alternativa, nas redes sociais.

Indicador importante

O post do primogênito não antecipa necessariamente a decisão do presidente em relação à vice-presidência, mas também não a contraria.

Acerto reconhecido

Faria é tido como um dos maiores acertos de Bolsonaro, inclusive ao profissionalizar e estabelecer o diálogo na área de comunicação social.

De volta ao começo

Após o pedido de destaque do ministro Nunes Marques, o STF terá de marcar data para que o Plenário da Corte analise presencialmente o caso da suspensão das demissões de não-vacinados por justa causa.

Privilégio gelada

Parlamentares já pediram ressarcimento de pão de queijo, motel, aluguel de jatinho etc, mas a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) foi mais além, ao solicitar reembolso de gastos com… sorvete.

Mais leilões

A sétima rodada de leilões de aeroportos está marcada para o início de 2022, segundo o Ministério da Infraestrutura. Serão 16 aeroportos, que movimentam 26% dos passageiros. Estão incluídos Congonhas, na cidade de São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Esquerda traída

O Partido da Causa Operária deplora a chapa Lula e Geraldo Alckmin. “Será um duro golpe às bases do próprio PT, CUT e aos movimentos populares (MST, CMP), dirigidos pelo PT”.

Órfãos inconsoláveis

Guilherme Boulos (Psol), que sonhava com a vice de Lula, e até se utiliza do jeito de falar do ídolo, também criticou esse casamento de jacaré com cobra d’água representado pela aliança com Alckmin.

Rejeitados

Entre as 33 indicações votadas pelo Senado durante o “esforço concentrado”, dois nomes foram rejeitados pelo plenário: o juiz Paulo Marcos de Farias para o Conselho Nacional do Ministério Público e o desembargador Roberto Fragale para o Conselho Nacional de Justiça.

O mundo dá voltas

No início de 2020, quando o então presidente dos EUA, Donald Trump, quis fechar as fronteiras para evitar a chegada do coronavírus, foi taxado de xenófobo por Joe Biden, que acaba de anunciar o mesmo.

Privado é melhor

Levantamento da Belo Investment Research aponta que os aeroportos do bloco São Paulo-Minas Gerais que serão privatizados no início do ano que vem devem crescer quase 80% após as concessões.

Pensando bem…

… se fosse possível, além de grades, todo prédio público teria fosso e ponte levadiça.

PODER SEM PUDOR

Separados pela língua

Recém-filiado ao PTB e derrotado para vereador na capital gaúcha, Cristophen Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, alfinetou a prima, num encontro em Porto Alegre: “Se meu avô Jango estivesse vivo, não estaria no PDT porque era o partido de Brizola.” A deputada estadual Juliana Brizola (PDT-RS) retrucou, incorporando o “espírito” do avô: “Não posso dizer em que partido meu tio-avô Jango estaria, mas com certeza não seria no partido do Roberto Jefferson.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

