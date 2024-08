Rio Grande do Sul Animais rústicos terão maior participação na próxima edição da Expointer

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Dentre os bovinos estarão representantes da raça Braford. (Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi)

A edição deste ano da Expointer conta com 1.344 animais inscritos na categoria de animais rústicos, 549 a mais do que na edição passada (795) – um incremento de 69%. São bovinos e zebuínos – das raças Devon, Bravon, Aberdeen Angus, Ultrablack e Hereford/Braford –, novilhas, coelhos, bubalinos, ovinos e cavalos – das raças Árabe, Quarto de Milha e Paint Horse –, além de cavalos crioulos, em provas e leilões.

“Animais rústicos são aqueles que não têm um trato mais refinado, que ficam no pasto e, eventualmente, ganham suplementação de concentrados e sal. Já os animais de ‘argola’ são os que participam de julgamentos ou de galpão, e são assim chamados porque o produtor leva eles para ‘dentro de casa’”, explica o comissário-geral da Expointer, Pablo Charão.

A Feira de Coelhos também terá um crescimento considerável (60%), com a participação de 480 animais – foram 300 em 2023. “São filhotes de coelhos que os expositores apresentam para venda. É um mercado que vem crescendo, dos animais de estimação”, destaca Charão. Ele ressalta ainda a Feira de Novilhas Selecionadas, organizada pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

A edição da Expointer em 2024 terá também a presença da Bravon, raça sintética de gado de corte que mescla zebuínos Brahman com bovinos Devon, oriundos do Reino Unido. Entre os equinos, além da Árabe e do Quarto de Milha, participam das provas dez exemplares da raça Paint Horse, originária dos Estados Unidos.

Lançamento

Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, a 47ª Expointer foi lançada oficialmente nessa segunda-feira (12), em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite. O evento ocorrerá de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e tem como slogan: Superar é da nossa natureza.

Para Leite, após as enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul, a realização desta Expointer é mais um símbolo da resiliência e da força do povo gaúcho.

“Além de sua relevância em termos de resultados econômicos, há um efeito moral na autoestima e na percepção dos gaúchos sobre a reconstrução do Estado. Esse é mais um componente importante para que façamos uma grande feira, que injete essa força de resiliência. Neste momento histórico que exige tanto de todos nós, esta Expointer também vai ficar marcada dentro dessa jornada, mostrando que a superação faz parte da nossa natureza, como diz o mote desta edição”, afirmou o governador.

Os fenômenos da natureza são rotina no dia a dia de quem trabalha no campo, sejam chuvas, vendavais, secas, pragas, geada ou granizo. Superar essas adversidades sempre fez parte da atividade rural e, nesse sentido, a campanha publicitária da 47ª Expointer reforça o sentimento de esperança de que serão vencidos os desafios estabelecidos pelas enchentes.

Os nove dias de feira englobarão uma programação de competições e julgamentos de animais, bem como de comércio e lazer, mostrando a qualidade da produção rural gaúcha, a tecnologia, a inovação e as práticas sustentáveis que aumentam a produtividade, além do melhor da genética do Rio Grande do Sul

2024-08-12