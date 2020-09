Magazine Anitta surge totalmente platinada e diz: “Cada dia uma pessoa”

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Anitta agora ostenta os cabelos loiros e longos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta está de cabelo novo! Depois de aderir a mechas frontais platinadas, a vencedora da categoria Artista Musical do MTV Miaw está com os fios completamente platinados. Ela mostrou a novidade em vídeo no Instagram Stories na sexta-feira (25). “Gente!! É, eu tô loira! Não assusta, não…”, afirmou a cantora, brincando sobre sua paixão por mudar de visual “Cada dia uma pessoa”.

Energia solar em casa

Além de mostrar seu novo visual, Anitta contou ter deixado sua casa mais sustentável. “Vocês viram a Gkay outro dia mostrando minha casa, falando que as coisas ficam ligadas aqui, que eu gasto muita luz. Não gasto, não. Aqui em casa é energia solar, porque a gente se preocupa com o meio ambiente. Meu carro é elétrico…”, listou a jovem de 27 anos.

Paixão por mudança de visual

Recentemente, Anittan apareceu cacheada em um ensaio fotográfico e revelou que as transformações de visual sempre a animam. “Eu fico mudando meu cabelo o tempo todo. Eu sou do tipo que não para quieta, né? Adoro essa versatilidade que o cabelo permite”, afirmou. Ela ainda comentou suas preferências em looks. “Eu sou uma mulher que prega o conforto. Até mesmo nos meus shows eu preciso que as roupas sejam confortáveis e que eu possa dançar em paz. Na vida é assim também. Não adianta eu estar toda linda e presa”, ponderou.

Desejo de ser mãe

Em entrevista anterior, Anitta reafirmou a vontade de ter um herdeiro. De acordo com a cantora, a chegada dele deve acontecer dentro de alguns anos. “Com uns trinta ou trinta e poucos anos quero ser mãe. Vou parar por um tempo para me concentrar nisso. Tudo o que faço precisa ter um foco”, sinalizou. Anitta atualmente está solteira e indicou que seu desejo pela maternidade independe de uma relação amorosa, cogitando ainda a adoção. “Eu adotaria, sim. Não preciso de homem para isso. Aliás, não preciso de homem para nada (risos)”, disse.

