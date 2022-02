Porto Alegre Ano letivo para a educação infantil começa nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, 254 escolas infantis recepcionarão as crianças, sendo 42 próprias do município e 213 comunitárias. Foto: Alex Rocha/PMPA Ao todo, 254 escolas infantis recepcionarão as crianças, sendo 42 próprias do município e 213 comunitárias. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está tudo pronto para o retorno das crianças da Educação Infantil às escolas da rede municipal de ensino de Porto Alegre. Cerca de 30 mil delas deverão retomar as atividades de forma presencial, a partir desta quarta-feira (9). O reinício para o Ensino Fundamental será apenas no dia 21. Ao todo, 254 escolas infantis recepcionarão as crianças, sendo 42 próprias do município e 213 comunitárias.

As 42 Escolas Municipais de Educação Infantil já receberam os alimentos que fazem parte do cardápio da alimentação escolar. A entrega dos não perecíveis foi finalizada na manhã da última sexta-feira (4). Foram quase 13 toneladas de alimentos que vão fazer parte das quatro refeições diárias de mais de seis mil crianças matriculadas para o ano letivo nas escolas da rede própria. Para manter a qualidade da merenda escolar, cerca de oito toneladas de alimentos perecíveis são entregues semanalmente.

As escolas estão recebendo, também, novos estoques de álcool em gel para higienização das equipes de trabalho e das crianças. A prefeitura ainda autorizou a nomeação de 135 monitores para suprir a necessidade do quadro de Recursos Humanos das escolas. Na Educação Infantil, a importância destes profissionais está diretamente ligada a qualificação da ação docente e no desenvolvimento das crianças.

Também nesta quarta-feira, a secretária municipal de Educação, Janaina Audino, percorrerá algumas escolas para acompanhar a retomada das atividades. “Ainda estamos vivendo um cenário de pandemia. É preciso manter os cuidados pessoais e protocolos para o bem da saúde de todos. Mas temos certeza de que esse reencontro das crianças com a escola está sendo aguardado com ansiedade tanto pelos profissionais de educação, quanto por toda a comunidade escolar”, antecipou a titular da Smed.

Infantil

A educação infantil compreende alunos de 0 a 5 anos e 11 meses. Na segunda-feira (7), foi realizado o Congresso Municipal de Educação e Jornada Pedagógica, que reuniu mais de 1.800 participantes no formato virtual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre