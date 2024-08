Política Antigas aliadas, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ex-senadora Heloísa Helena em rota de colisão

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

As duas vêm alternando agendas da sigla de modo a não se cruzar no contexto da campanha. (Foto: Reprodução)

O desgaste entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ex-senadora Heloísa Helena, principais expoentes da Rede Sustentabilidade, ganhou novos capítulos com a proximidade das eleições municipais. Integrantes de alas opostas dentro do partido, as duas vêm alternando agendas da sigla de modo a não se cruzar no contexto da campanha.

No período das convenções partidárias, encerrado na semana passada, elas não dividiram palanques. No dia 4 de agosto, por exemplo, Marina esteve em Belo Horizonte para participar da oficialização da candidatura à prefeitura do deputado federal Rogério Correia (PT) — sem a presença de Heloísa. Dias antes, a ex-parlamentar bateu ponto no evento que formalizou a postulação de Tarcísio Motta (PSOL) à prefeitura do Rio. A ministra, por sua vez, só participou à distância, virtualmente.

Apoiadora declarada de Tarcísio, Marina viajou à capital fluminense em maio para dar suas bênçãos ao deputado federal do PSOL, ocasião em que a ex-senadora não esteve presente. Segundo interlocutores próximos à ministra, Heloísa foi convidada e escolheu não comparecer.

As agendas separadas ocorrem desde o início do ano, ainda na pré-campanha, de forma intercalada. Como nomes de mais peso da Rede, as duas, usualmente, são convidadas a todos os eventos, mas escolhem a quais comparecer. Articuladores das ambas as políticas apontam que o arranjo é proposital, com o intuito de evitar “possíveis desconfortos”.

Nos bastidores, cada uma trabalha para eleger seus preferidos em outubro, declarando apoios a seus aliados. Entre os candidatos da Rede, Marina não divulgou publicamente seu endosso à postulação da própria Heloísa, que concorre à Câmara do Rio.

A ministra nega qualquer racha eleitoral com a ex-senadora e diz apoiar todas as candidaturas do partido:

“Inclusive, em plenária realizada no Rio em maio, tratei sobre a importância das candidaturas da ex-senadora Heloísa Helena e do professor Douglas. Estou à disposição de todas as candidaturas da Rede em todo os municípios do País”, assegurou.

Heloísa Helena não se manifestou.

