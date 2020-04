Rio Grande do Sul Antonio Flávio de Oliveira será o novo defensor público-geral do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Antonio Flávio de Oliveira está na 1ª Defensoria Pública Especializada Criminal do Foro Central Porto Alegre. Foto: Divulgação/Arquivo pessoal Antonio Flávio de Oliveira está na 1ª Defensoria Pública Especializada Criminal do Foro Central Porto Alegre. (Foto: Divulgação/Arquivo pessoal) Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

Foi oficializado na tarde desta segunda-feira (6), o próximo defensor público-geral do Estado do Rio Grande do Sul. O nome escolhido pelo governador Eduardo Leite entre os indicados na lista tríplice foi do defensor público Antonio Flávio de Oliveira. A publicação ocorreu em edição extra do Diário Oficial do Estado.

Oliveira comandará a Defensoria Pública gaúcha no biênio 2020/2022. Ele foi o segundo mais votado na eleição interna ocorrida em março, recebendo 224 dos 432 votos. O indicado substituirá o defensor público-geral Cristiano Vieira Heerdt, na função desde 2018,

Perfil

Antonio Flávio de Oliveira é defensor público da classe Especial. Desde 2016 exerce a função de defensor público-geral para Assuntos Administrativos. Formado em Direito pela UCS Campus Vacaria em 1996, foi nomeado para a Secretaria Estadual da Fazenda em 1991, onde permaneceu até tomar posse como defensor público, em 2004.

Nesse período, atuou nas comarcas de Vacaria, Encantado, Guaporé e Lagoa Vermelha. Atualmente está classificado na 1ª Defensoria Pública Especializada Criminal do Foro Central Porto Alegre.

Atuou como defensor público-assessor nas gestões de Maria de Fátima Zacchia Paludo e Jussara Maria Acosta.

