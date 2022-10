Rio Grande do Sul Apenados do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul concluem reforma no Parque da Oktoberfest

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Obras nas casinhas, que são utilizadas como pontos de venda, passaram por manutenção e pintura Foto: Divulgação/Susepe Obras nas casinhas, que são utilizadas como pontos de venda, passaram por manutenção e pintura - Foto: Divulgação / Susepe Foto: Divulgação/Susepe

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quatro apenados do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul concluíram as obras de reforma e revitalização da Vila Típica do Parque da Oktoberfest. A iniciativa era parte de uma parceria entre a 8ª delegacia penitenciária regional e o delegado Luciano Menezes, da Polícia Civil.

Iniciado no dia 12 de setembro, o trabalho consistiu na substituição de materiais danificados e na manutenção e pintura das casinhas que, durante a realização do evento, são utilizadas como pontos de venda. A ação, concluída na última semana, também teve como objetivo aprimorar as habilidades profissionais dos apenados, visando à sua reinserção social.

Foram selecionados para o serviço os privados de liberdade que já desempenham atividades ligadas à reforma e revitalização junto à sede da DPR e da unidade prisional, mediante escolta de servidores.

A delegada da 8ª região, Samantha Longo, destacou a importância da ação. “Iniciativas como essa possibilitam que o trabalho da Susepe se desenvolva cada vez mais, porque promove, através do tratamento penal, a reintegração das pessoas em cumprimento de pena na sociedade”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul