Apenas cinco cidades brasileiras não registraram casos de coronavírus, diz o Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Há também uma tendência de queda na realização dos testes PCR, usados para diagnóstico. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

A covid-19 chegou oficialmente a 99,9% dos municípios brasileiros. O dado está no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde com informações até 3 de outubro. No total, 5.565 municípios tiveram casos da doença registrados, diz a pasta, o que daria cinco cidades fora do mapa oficial do novo coronavírus.

O Ministério da Saúde informou que são nove as cidades sem registro de casos de covid-19 até o momento. Botumirim, Camacho, Cedo do Abaeté, Pedro Teixeira, São Thomé das Letras e Veredinha, em Minas Gerais; Laranjal, no Paraná; e Garruchos e Cerro Branco, no Rio Grande do Sul.

Somente na última semana de monitoramento (27 de setembro a 3 de outubro), 593 cidades apresentaram apenas um caso; 3.545 apresentaram de 2 a 100 casos; 308 apresentaram entre 100 e mil casos novos; e 22 municípios se mostraram em uma situação crítica, tendo registros de mais de mil casos novos no período.

A interiorização da covid-19 vem sendo percebida desde junho no País, quando a quantidade de casos em regiões interioranas metropolitanas, até então com menor incidência, ultrapassou os registros nas áreas metropolitanas. Na última semana monitorada, 59% dos novos infectados estavam em cidades do interior e 41% nas metrópoles.

O boletim mostra ainda uma tendência de queda na realização dos testes PCR, usados para diagnóstico. A média diária de processamento em agosto foi de média de 34.439. Em setembro, caiu para 31.331 – cerca de 9%.

A pasta costuma informar que a inclusão de dados leva algum tempo para ser finalizada e que os números podem mudar. Essa foi a explicação dada sobre o viés de quase de 10% na média diária de exames processados do último boletim, com dados até 26 de setembro, em relação à média de agosto.

Vacina

O Brasil mantém tratativas com nove laboratórios ou centros de pesquisa atuando em estudos e no desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. Com os responsáveis pelas vacinas Oxford e Astrazeneca e do consórcio da Organização Mundial da Saúde (OMS), Covax Facility, já foram celebrados acordos para a aquisição de 140 milhões de doses no primeiro semestre de 2021, que serão disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunização.

O balanço foi apresentado nessa quinta, em entrevista coletiva do Ministério da Saúde. As nove iniciativas de pesquisa são: Oxford/Astrazeneca (Reino Unido), Sinovac/Butantan (China), Pfizer (Estados Unidos e Alemanha), Sinopharm (China), Sputinik5 (Rússia), Covaxx e Novavax (Estados Unidos), Janssen (Bélgica) e Merck (Estados Unidos, França e Áustria).

No caso da vacina de Oxford, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável por sua fabricação no Brasil a partir da transferência de tecnologia do laboratório Astrazeneca, deu entrada no processo de submissão contínua na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Este é o momento em que os proponentes de uma vacina começam a fornecer informações e abrem o processo de análise pela Anvisa.

De acordo com a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, há perspectiva de resultados dos estudos da Fase 3 em novembro ou dezembro. Esta é a etapa em que a substância é analisada em sua aplicação em humanos. Os testes estão a cargo da Universidade Federal de São Paulo (USP).

